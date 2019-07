شاشة الهاتف Huawei Mate 30 Pro ستكون منحنية أكثر من المعتاد

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Huawei Mate 30 Pro القادم من شركة Huawei سيحصل على شاشة منحنية الطرفين، ولكن شكل الإنحناء قد يكون فريدًا إلى حد ما، على الأقل هذا ما توضحه الصورة المسربة أدناه، والتي قيل بأنها تستعرض لنا الطبقة الزجاجية الواقية لشاشة الهاتف الرائد المقبل لشركة Huawei، وهي الصورة التي تعرض لنا جانبين منحنيين بنحو 90 درجة، أي أكثر بكثير من الهواتف الذكية الموجودة في السوق.

من المتوقع أن يحتوي الهاتف Huawei Mate 30 Pro على شاشة OLED بقطر 6.71 إنش، مما قد يجعل الإمساك بالهاتف دون لمس راحة يدك للشاشة أمرًا مستحيلاً. التغاضي عن عمليات اللمس الخاطئة لراحة اليد هو أمر موجود منذ فترة طويلة نسبيًا، لذلك لا ينبغي أن يشكل ذلك مشكلة.

ولكن ماذا سيحدث للأزرار الجانبية؟ بإستخدام شاشة مثل هذه، لا يمكن ترك مساحة كبيرة وإلا سيكون الهاتف سميكًا جدًا. وبالعودة بالزمن إلى الوراء، فقد إستخدم الهاتف Samsung Galaxy Note Edge الجزء المنحني من شاشته لمحاكاة الأزرار، بما في ذلك زر الكاميرا.

أفاد أحد المطلعين في سلسلة التوريد التابعة لشركة Huawei مؤخرًا أن الشركة تختبر هيكل زجاجي موحد، سينضم إلى إنحناء الطبقات الزجاجية الأمامية والخلفية. إذا كان هذا هو التصميم الذي نراه، فقد تكون الشاشة غير نشطة في الجزء المنحني من الهاتف. ولكن الحدود السوداء للطبقة الزجاجية رفيعة جدًا، مما يدل على أن الشاشة تمتد على طول الحافة.

على أي حال، ستضم هذه الشاشة على ما يبدو قطعًا كبيرًا، وإليك أعلاه صورة تم نشرها من قبل المسرب الصيني الشهير Ice Universe تُظهر صورة ظلية للقطع الكبير الذي ستأتي به شاشة الهاتف Huawei Mate 30 Pro.

Screen cover for the Mate30 Pro. The curvature is large. pic.twitter.com/JE70QRLpwg