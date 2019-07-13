الحرارة تتراجع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأحد، معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1.5 متر، إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة لـ مضطربة، وارتفاعه من 2 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وشهدت الأيام الماضية ارتفاعًا في درجات الحرارة، ترواحت ما بين درجتين إلى 3 درجات.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن نسب الرطوب تراوحت مابين 70 إلى %80 على القاهرة والوجه البحري، وبين 85% لـ90% على السواحل ما يزيد الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

تحذير من الرطوبة

وفي سياق متصل، كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات إعلامية، عن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، والتى تصل لحوالى 90 % على السواحل ، و 80 % على القاهرة، و 70% على محافظات شمال الصعيد، وهو ما يزيد إحساس المواطنين بحرارة الجو فى هذه الفترة، خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

وناشد مدير إدارة التحاليل بالأرصاد، المواطنين، بعدم التواجد في الأماكن المغلقة سيئة التهوية، وكثرة شرب المياه، وتجنب التعرض للشمس.

وأشر إلى أن المنطقة العربية وأوروبا يتعرضان للمنخفض الموسمي الهندي والذي يتسبب في انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة.

3 نصائح عامة من الأرصاد:

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1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الأحد:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة