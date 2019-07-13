شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Face app بيشتغل إزاى.. هكذا يغير التطبيق صورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - face app تطبيق انتشر مؤخرًا يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعى، والذى يمتلك العديد من الفلاتر التى تؤثر على شكل وجهك بطرق متعددة وطريفة، وهو أحد أوجه تأثير الذكاء الاصطناعى على حياتنا، لكن هل تساءلت عن الطريقة التى تحدث بها هذه التغيرات؟ وكيف تؤثر تقنية الذكاء الاصطناعى على صورك؟.. إليك الإجابة.

ماهو الـ face app ؟

face app هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعى لإحداث تغييرات على وجهك، يستطيع التطبيق التقاط صور جديدة لك بهذه التغيرات أو التعديل على صور قديمة لك، وقد ابتكر البرنامج مجموعة من المبرمجين الروس وتم إصداره فى 2016.

وهو يستخدم الذكاء الاصطناعى لمعالجة الصور بطريقة تبدو واقعية جدًا، من خلال محاكاة الطريقة التى تعمل بها الشبكات العصبية من أجل تغيير شعرك أو لون بشرتك أو الخلفيات فى الصور الشخصية، وتعتمد درجة الواقعية على الصورة والألوان.



ما التأثيرات الموجودة فى التطبيق؟

لدى التطبيق مجموعة من الفلاتر المختلفة التى يمكن تطبيقها على شكلك فهو يستطيع إضافة ابتسامة على الوجه المختار، أو تحويل الوجه إلى طفل رضيع أو تغير النوع من رجل لأنثى أو العكس، كما يجعلك ترى شكلك وأنت كبير فى السن.

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طريقة استخدام تطبيق face app

بالنسبة لالتقاط صورة جديدة:

عندما تقوم بفتح البرنامج فسيظهر أمامك كـ "كاميرا عادية" فى البداية، ثم سيبدأ البرنامج بالتعرف على وجهك بعد أن تقوم أنت بتحديد وجهك، وبعد التعرف سيقوم بمعالجة الصورة، ويمكنك اختيار التأثير الذى تريد أن تحدثه على وجهك.

بالنسبة للتعديل على الصور القديمة:

بعد فتح البرنامج اسحب لأعلى حتى يظهر أمامك صورك.

اختر الصورة التى تريدها، وسيبدأ التطبيق فى معالجتها.

بعد ذلك اختر التأثير الذى تريده، وقم بحفظ الصورة بعد التعديل.