شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد دفع 5 مليارات دولار تسوية.. 6 معلومات عن أزمة فيس بوك مع FTC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أسابيع من التقارير التى تفيد بأن شركة فيس بوك تعمل على التسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) بشأن ممارسات الخصوصية الخاصة بها، توصل الطرفان أخيرًا إلى اتفاق، حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المفوضين صوتوا للموافقة على تسوية بقيمة 5 مليارات دولار للشبكة الاجتماعية بسبب "أخطاء الخصوصية"، وفيما يلى نرصد مجموعة من المعلومات عنها كما يلى:

- تمت الموافقة على هذه التسوية بتصويت ثلاثة أعضاء جمهوريين وعارضها 2 من الديمقراطيين.

- تتمحور هذه التسوية بشأن التحقيق طويل الأمد فى أخطاء الخصوصية لفيس بوك فيما يتعلق بفضيحة كامبريدج أناليتيكا لعام 2018.

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- قد تؤدى التسوية إلى إشراف فيدرالى غير مسبوق على الشركة.

- من المتوقع أن تتضمن التسوية قيودًا حكومية أخرى على كيفية تعامل فيس بوك مع خصوصية المستخدم.

- تعد هذه الغرامة هى الأكبر من نوعها التى يتم فرضها على شركات التكنولوجيا.

- تفوقت غرامة فيس بوك على غرامة قدرها 22.5 مليون دولار التى دفعتها جوجل لـ FTC بعد إجراء تحقيق فى ممارسات تبادل البيانات.