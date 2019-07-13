ظهور مواصفات شاومي A3 مع صور تخيلية لشكله

بدأت مواصفات شاومي A3 بالظهور على الإنترنت خاصةً بعد إعلان الشركة عنه بالأمس وأنه سيكون نقلة نوعية للهاتف وعائلة A المزود بنظام Android One.

يأتي شاومي A3 بتصميم مختلف قليلاً عن الهاتفين الذان سبقاه في نفس العائلة، فهذه المرة بدلاً من إستخدام تصميم معدني بالكامل مصمت لا يحتوي على أي لمسات فنية قررت الشركة هذه المرة أ، تأخذ تصميماً يحتوي على تموجات قليلة في ظهر الجهاز وإضافة لون جديد له وهو الأزرق، التصميم يأتي مشابه للغاية لهاتف Mi cc9 الذي تم الإعلان عنه منذ فترة قريبة.

الهاتف يأتي بنوتش صغيرة من نوعية WaterDrop بالإضافة إلى كاميرا ثلاثية في الخلف ويبدو أن جسد الجهاز هذه المرة سيكون مصنوعاً من الزجاج بدلاً من المعدن كما قلنا.

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أحد أهم التغييرات على تصميم الهاتف هو إختفاء مستشعر البصمة مما يجعلنا نظن أن مستشعر البصمة سيأتي مدمجاً في الشاشة كحال جميع الهواتف المتوسطة والرائدة في هذه الأيام كما أننا سنرى عودة منفذ السماعات 3.5 في الجهاز.

أما عن مواصفات شاومي A3 فإن الهاتف سيأتي بمعالج Snapdragon 655 وشاشة بحجم 6 بوصة وذواكر وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت، سيأتي الهاتف بحجمين مختلفين لذاكرة التخزين الدخلية إما 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت بالإضافة إلى مكان لإدخال ذاكرة SD لتزيد من السعة التخزينية للهاتف وهي ميزة أخرى كانت غائبة عن الـ A2.

ستأتي الكاميرا الأمامية بمستشعر 32 ميجابكسل أما الكاميرا الخلفية الرئيسية فستأتي بمستشعر 48 ميجابكسل بالإضافة إلى مستشعر آخر 8 ميجابكسل و 2 ميجابكسل، بطارية الجهاز ستكون بحجم 4000 مللي أمبير معتمدة على منفذ USB-C بالطبع.

بدأت شاومي بالفعل في التشويق للهاتف ولكن لم تكشف بعد عن موعد صدوره ولكن إن إستمرت على نفس أسلوبها القديم فإننا سنرى الهاتف في يوليو أو أغسطس كحد أقصى.