تكنولوجيا: سامسونج تطلق سلسلة Galaxy Note10 للبيع في أسواق كوريا في 23 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد من وكالة Yonhap الإخبارية على أن العملاق الكوري تخطط لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy Note10 للبيع في أسواق كوريا الجنوبية في 23 من أغسطس.
في تسريبات جديدة جاءت من وكالة Yonhap الإخبارية عبر بعض شركات الناقل في كوريا الجنوبية تم تأكيد موعد إطلاق هواتف Galaxy Note10 للبيع في 23 من أغسطس، على أن يبدأ الحجز المسبق للهواتف في 9 من أغسطس.
كما تشير التسريبات إلى أن سامسونج ستطلق نموذج 5G من هاتف Galaxy Note10 حصرياً في أسواق كوريا الجنوبية، بينما يتوفر نموذج 4G في الأسواق الأخرى، حيث من المتوقع أن يصل مستخدمي شبكات الجيل الخامس ما بين 3 إلى 4 مليون مستخدم قبل نهاية 2019.
يذكر أن التسريبات أكدت على أن هاتف Galaxy Note10 بحجم 6.3 إنش وبسعر يبدأ من 1020 دولار، بينما يأتي هاتف Galaxy Note10 بلس بحجم 6.7 إنش وبسعر يبدأ من 1190 دولار، بينما أشارت تسريبات أخرى إلى أن هاتف Note10 يأتي بسعر 1125 دولار، وهاتف Note10 بلس بسعر 1295 دولار.
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