تكنولوجيا: شاشة الحماية لهاتف Mate 30 Pro تؤكد على تصميم أكثر إنحناء في الحواف الجانبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت تسريبات مصورة جديدة لشاشة الحماية الخاصة بهاتف هواوي المرتقب Mate 30 Pro، والتي تكشف عن تصميم منحني بشكل واضح يصل إلى إنحناء بزاوية 90 درجة تقريباً.

تتوالى التسريبات حول هاتف هواوي المميز Mate 30 Pro، فبعد أن ركزت التسريبات السابقة على التصميم المتوقع للكاميرة الخلفية في الهاتف، جاءت تسريبات جديدة لتسلط الضوء على التصميم المنحني بشكل واضح في جانبي الشاشة.

ولقد نشرت التسريبات المصورة الجديدة على Weibo مؤخراً، حيث توضح نسبة الإنحناء في حواف الشاشة التي تقترب من 90 درجة تقريباً، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإنحناء قد يصاحبه مميزات جديدة في واجهة المستخدم، كإضافة إختصارات في الشاشة، أو لدعم التمرير السريع، أو لإظهار الإشعارات أيضاً.

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بالتأكيد مازالت هذه التسريبات غير مؤكدة حتى الآن، إلا أن سلسلة Mate 30 تشغل الكثير من التسريبات على شبكة الإنترنت، لذا نترقب تفاصيل أكثر مع مزيد من الصور التي تؤكد على هذا التصميم في إصدار العملاق الصيني المرتقب Mate 30 Pro.

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