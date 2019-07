سامسونج ستكشف عن سماعات سلكية للأذن تدعم إلغاء الضوضاء إلى جنب Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - يتأهب الهاتف Galaxy Note 10 من سامسونج ليكون هاتفًا رائعًا، ولكن المفاجآت السارة قد تمتد إلى ما وراء الجهاز نفسه. أوضح المسرب الشهير Roland Quandt أن شركة سامسونج في طريقها للكشف عن سماعات أذن سلكية تدعم تقنية إلغاء الضوضاء إلى جانب الهاتف Galaxy Note 10. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه السماعات الجديدة ستأتي في علبة الهاتف Galaxy Note 10 أو ما إذا كانت ستكون حصرية لنسخة خاصة من هذا الهاتف.

ما هو واضح هو أن سماعات الأذن السلكية هذه المدعومة بتقنية إلغاء الضوضاء ستضم موصل من نوع USB Type-C وليس من نوع 3.5mm لأن الهاتف Galaxy Note 10 سيفتقر لمنفذ السماعات التقليدي 3.5mm. وبغض النظر عن سماعات الأذن السلكية، فقد قام Roland Quandt أيضًا بنشر معلومات مفادها أن الشاحن اللاسلكي Samsung EP-N5200 المصمم للهاتف Galaxy Note 10 سيُطلب منه بالفعل توفير 20W من الشحن.

أخيرًا، ستقوم شركة سامسونج بكشف النقاب عن حامل للهاتف Galaxy Note 10 يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 9W في مرحلة ما، وربما ليتم إستخدامه في السيارات. على أي حال، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن Galaxy Note 10 في الحدث الذي ستعقده في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل. وحتى ذلك الحين، يمكنك التوجه إلى هذا المقال هنا لإلقاء نظرة على الصور الرسمية الأولى التي تم تسريبها للهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10.

