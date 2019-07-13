معهد البحوث الفلكية: تسجيل هزة أرضية بقوة 2.7 ريختر شرق القاهرة

قال المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت فى الساعة 11 و37 دقيقة مساء أمس الجمعة هزة أرضية فى منطقة شرق القاهرة وشعر بها سكان القاهرة دون حدوث أى خسائر.

وكشف المعهد فى بيان له، أن الهزة الأرضية بقوة 2.7 على مقياس ريختر على خط طول 31.4 شرق وخط عرض 29.9 شمال .

وأوضح المعهد، أن محطات الشبكة القومية للزلازال سجلت هزة من نفس المنطقة كانت فى 6 يوليو الماضى وقوتها 1.8 على مقياس ريختر على خط طول 31.34 شرق وخط عرض 29.99 شمال.

وكان عدد من سكان محافظتي القاهرة والجيزة،قد شعر بهزة أرضية بسيطة مساء اليوم دون وقوع إصابات.

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ولم تكن المرة الأولى التي شعر فيها المواطنون بالزلزال إذ تعرضت القاهرة لهزة أرضية بقوة 4.4 بمقياس ريختر، دون وقوع خسائر خلال الشهر الجاري.

جدير بالذكر أنه من أقوى الزلازل التي تعرضت له القاهرة كان زلزال القاهرة 1992 في يوم 12 أكتوبر 1992 عند الساعة الثالثة و 9 دقائق عصراً تقريبا وكان مركزه السطحي بالقرب من دهشور على بعد 35 كيلومترا (22 ميل) إلى الجنوب الغربي من القاهرة.

واستمر الزلزال لمدة نصف دقيقة تقريباً مما أصاب معظم بيوت شمال مصر -القديمة منها- بتصدعات وبعضها تهدم منه.حيث بلغ قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر ولكنه كان مدمرا بشكل غير عادي بالنسبة لحجمه، وقد تسبب في وفاة 545 شخصا وإصابة 6512 آخرين وشرد حوالي 50000 شخص إذ أصبحوا بلا مأوى.

كما شهدت مصر عدة توابع لهذا الزلزال استمرت على مدار الأربعة أيام التالية. كان هذا الحدث هو الأكثر تدميرا من حيث الزلازل التي أثرت في القاهرة منذ عام 1847.