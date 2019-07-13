شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نمو مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية خلال الربع الثانى من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع شحنات بلغ مجموعها حوالى 63 مليون جهاز، حسبما أظهرت بيانات من شركة الأبحاث جارتنر، وهو ارتفاع عن حوالى 62 مليون جهاز تم شحنها فى الربع الثانى من عام 2018.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقالت كبيرة المحللين جارتنر "ميكاكو كيتاجاوا": "كان نمو شحنات أجهزة الكمبيوتر فى جميع أنحاء العالم مدفوعًا بالطلب على تحديث Windows 10 فى سوق الأعمال فى الربع الثانى من 2019، وقد كان نمو أجهزة الكمبيوتر المكتبية قويًا، مما عوض انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وأضافت أنه هناك علامات تدل على أن نقص وحدة المعالجة المركزية (Intel CPU) آخذ فى التراجع، مما كان له تأثير على السوق على مدار الـ 18 شهرًا الماضية، حيث قالت: "لقد أثر النقص بشكل رئيسى على البائعين الصغار ومتوسطى الحجم، حيث استفاد الباعة الكبار واستمروا فى النمو، وأخذوا الحصة السوقية من البائعين الأصغر الذين ناضلوا لتأمين وحدات المعالجة المركزية".

وحذر جارتنر من أن النزاع التجارى المستمر - واحتمال فرض الرسوم الجمركية - يضيف حالة من عدم اليقين إلى التوقعات على المدى القريب للطلب على أجهزة الكمبيوتر، "رغم أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم تؤثر على سوق أجهزة الكمبيوتر فى الربع الثانى من عام 2019 ، إلا أن المرحلة القادمة من التعريفات قد يكون لها تأثير كبير، إذ أن معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية يتم تصنيعها حاليًا فى الصين وقد تواجه مبيعات هذه الأجهزة فى الولايات المتحدة زيادة كبيرة فى الأسعار إذا تم فرض التعريفات العقابية والبائعين لم تتخذ إجراءات سريعة للرد".