شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعيد تصميم قسم الأخبار بمحرك البحث التابع لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت شركة جوجل تصميم قسم الأخبار الموجود فى محرك البحث التابع لها، حيث يستخدم التصميم الجديد أسلوب البطاقات فى تصميمه، كما يهتم بعرض الرسوميات بحجم أكبر ليبدو أوضح وأسهل فى الاستخدام.

وبحسب ما نشرته جوجل عبر مدونتها الرسمية، فستعرض المنصة كل خبر أو رابط ضمن نتائج البحث ببطاقة خاصة بها مفصولة بخطوط رفيعة عن الأخبار الأخرى، الأمر الذى يتيح المزيد من المساحات الفارغة لتسهيل تصفح الأخبار، خاصة أنه فى السابق عندما كانت تجمّع كل مجموعة نتائج بحث وروابط ضمن بطاقة أو بشكل منفصل.

أما فى أعلى الصفحة فسيتم عرض مجموعة من الأخبار من أهم المصادر عن كلمة البحث، وذلك بشكل أوضح وأبرز، كما ستعرض جوجل أيضا اسم الموقع الناشر أو الصحيفة بدلاً من مجرد عرض رابطها فى نتائج البحث، وهو ما سيتيح للمستخدم معرفة اسم الموقع بسهولة أكبر، وأيضاً هى فرصة للناشرين للوصول إلى جمهورهم بشكل أفضل.