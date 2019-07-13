تكنولوجيا: إندونيسيا تدعو لاستخدام أقنعة خاصة للحماية من تلوث الهواء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للحماية من تلوث الهواء فى البلاد، دعت السلطات الإندونيسية فى جاكرتا المواطنين لاستخدام أقنعة خاصة لمنع دخول الملوثات إلى الرئتين، وذلك وسط تفاقم هذه المشكلة فى العاصمة. وقالت رئيسة الهيئة الصحية، وفقاً لصحيفة (جاكرتا بوست)، إن الأقنعة العادية الموجودة فى السوق ليست فعالة فى منع المواد الملوثة لأنها يمكن عادة تصفية فقط الجزيئات التى يزيد حجمها على 10 ميكرون. وحثت السكان على ارتداء أقنعة (أن- 95 ) الذكية والتى يمكنها تصفية جزئيات التلوث الأصغر، وهو النوع الذى يستخدم عادة فى مثل هذه الحالات.

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