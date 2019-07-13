مايكروسوفت تقول بأن تطبيق Microsoft Teams أكبر من Slack وينمو بوتيرة أسرع

فاطمة أيت طالب - دبي - تطبيق الدردشة لفرق العمل Microsoft Teams والذي قامت شركة مايكروسوفت بإطلاقه قبل عامين إستطاع تخطي تطبيق Slack الأكثر رسوخًا في هذا السوق من حيث عدد المستخدمين النشطين يوميًا.

كشفت شركة مايكروسوفت مؤخرًا عن إحصائيات مهمة كانت قد إحتفظت بها لنفسها من قبل، ومن بينها إحصائية تقول بأن خدمة Microsoft Teams تملك الآن أكثر من 13 مليون مستخدم نشط يوميًا، مما يجعلها في الصدارة لأن تطبيق Slack المنافس كان يملك 10 ملايين مستخدم نشط يوميًا فقط في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يناير. على أساس أسبوعي، تملك خدمة Microsoft Teams أكثر من 19 مليون مستخدم نشط. وللآسف، تطبيق Slack والذي أصبح متوفرًا للعامة منذ العام 2014 لم يعد يكشف عن هذا الرقم، ولكن في العام 2017، كان التطبيق يملك 9 ملايين مستخدم نشط أسبوعيًا.

يشير الرسم البياني الذي نشرته شركة مايكروسوفت إلى أن خدمة Microsoft Teams تنمو بمعدل أسرع من Slack من حيث عدد المستخدمين اليوميين، على الرغم من أن خدمة Slack ظلت متواجدة في السوق منذ فترة طويلة نسبيًا مقارنة مع الخدمة التابعة لشركة مايكروسوفت.

يُعد نجاح Microsoft Teams، على الأقل مقارنة مع Slack، مثالاً على الكيفية التي يمكن بها لشركة مايكروسوفت جلب خدماتها الجديدة بسرعة إلى عدد كبير من المستخدمين من خلال الإستفادة من قاعدة مستخدميها الحاليين. قامت الشركة بذلك في الماضي بإستخدام برامج مثل Internet Explorer في نظام الويندوز، وبرنامج SharePoint في Office. بالإضافة إلى ذلك، تعد خدمة Microsoft Teams جزءًا من فئة منتجات Microsoft Commercial Cloud التي يراقبوها المستثمرون عن كثب والتي نمت إيراداتها في الربع الأخير بنسبة 41 في المئة.