شركة آبل تستكشف أيضًا فكرة شحن السيارات الكهربائية لاسلكيًا

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الراهن، تتمثل الطريقة التي يتم بها شحن السيارات الكهربائية في توصيلها بالشاحن، تمامًا مثل هواتفنا وأجهزتنا اللوحية وما إلى ذلك من الأجهزة الأخرى. هذا لا يمثل مشكلة، ولكن المشكلة هي أننا نتخيل أنه مع مرور الوقت ومع تزايد عدد مستخدمي السيارات الكهربائية، ستصبح محطات الشحن مشغولة طوال الوقت مما قد يفرض على المستخدمين فترات إنتظار أطول.

ومع ذلك، يبدو أن لدى شركة آبل فكرة يمكنها معالجة هذه المشكلة، وتتمثل هذه الفكرة في الشحن اللاسلكي. في براءة إختراع جديدة تم إكتشافها مؤخرًا، فيبدو أن شركة آبل توصلت إلى فكرة تسمح بشحن السيارات الكهربائية لاسلكيًا. وهذا يعني أنه من الناحية النظرية، يمكن ركن مجموعة من السيارات الكهربائية في موقع يوفر الشحن اللاسلكي ليتم شحنها جميعها دفعة واحدة.

هذا يعني أيضًا أنه من الممكن أن يتم تزويد مواقف السيارات بالتكنولوجيا التي تسمح بشحن السيارات الكهربائية لاسلكيًا أثناء وقوفها. لا توجد أي معلومات عن الموعد الذي تخطط فيه شركة آبل لتطبيق هذه التقنية، ولكن نظرًا إلى أن هذه ليست سوى براءة إختراع، فليس هناك ما يؤكد بأنه سيتم تحويلها إلى منتج حقيقي.

في الحقيقة، هذه الفكرة تبدو واعدة جدًا، على الرغم من أننا رأينا في السابق شركات أخرى تتوصل إلى حلول شحن خاصة بها، مثل شركة Toyota التي إبتكرت مفهومًا لسيارة كهربائية مزودة بألواح الطاقة الشمسية على السقف.