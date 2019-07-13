باحثون من تشيلي: "فيتامين سي" ، وقود للخلايا السرطانية

ترجمة محمد بشاري

قالت الصحيفة لوفيف البلجيكية le vif إن تناول فيتامين (سي) من خلال النظام الغذائي يعد أساسيًا بسبب خواصه المضادة للأكسدة ، لكن الباحثين التشيليين أظهروا للتو أنه بمثابة وقود لخلايا الورم في أنواع مختلفة من السرطان.

فبعد 20 عامًا من البحث ، تم نشر عمل فريق علمي من جامعة كونسيبسيون (جنوب تشيلي) ، برئاسة الدكتورة كوراليا ريفاس ، في مجلة Free Radical Biology and Medicine.

وأظهرت الدراسة أن عشرين نوعًا من السرطان التي تمت دراستهم تلبي احتياجاتهم الغذائية المهمة من خلال إعادة تدوير فيتامين سي.

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فيما حذر الباحث كوراليا ريفاس قائلا " أنه يجب علينا التوقف عن تناول فيتامين C تحت أي ظرف من الظروف".

وأضاف إن فيتامين (سي) لا يمنع داء الاسقربوط فحسب ، بل إنه ضروري أيضًا للطاقة الخلوية وإنتاج الكولاجين وتوليف الناقل العصبي ويساعد الجهاز المناعي. فيوجد نوعان من فيتامين C في الجسم: الشكل المؤكسد (حمض ديهيدروكوربيك أو DHA) الذي يوجد في تركيز عالٍ في البيئات المؤكسدة حول الأورام ، والشكل المخفض (حمض الأسكوربيك ، AA) الذي له وظيفة مضادة للالتهابات. المؤكسدة.

وأكد أن خلايا الورم تلتقط كمية كبيرة من DHA ومن حولها ، وتحمله في الداخل وتحوله إلى فيتامين C مخفض ، مما يبقيها على قيد الحياة.

وقد أظهرت الأبحاث حسب قول الصحيفة أن الخلايا السرطانية في الثدي أو البروستاتا أو الدم ، على سبيل المثال ، "قادرة على جمع فيتامين (سي) أكثر من الخلايا الطبيعية"