شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من الماوس ولوحة المفاتيح إلى البابجى.. كيف تطور الأسلوب داخل عالم الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر ألعاب الفيديو من أبرز الأشياء التى يبحث عنها المستخدمون، حيث يجدون خلالها المتعة، وتزيد تلك المتعة حينما لا تقوم بالمنافسه مع الذكاء الاصطناعى للجهاز بل تتنافس مع صديق لك، وبالطبع فكر خبراء تكنولوجيا الألعاب في هذا الأمر وقامو بتطويره بشكل ملحوظ، وفيما يلى نعرض تطور شكل أدوات ممارسة الألعاب، وصناعة الألعاب بشكل عام كما يلى:

الماوس ولوحة المفاتيح

كانت بداية فكرة اللعب الجماعى، هى استخدام الماوس مع لوحة المفاتيح، حيث يقوم أحد المستخدمين باستخدام الماوس والمستخدم الأخر يستخدم لوحة المفاتيح، ويقومون بالدخول فى منافسة داخل اللعبة.

ومن أبرز الألعاب التى استخدمتهم فى شكلها الجماعى هى لعبة fifa 98 ، وهى لعبة كرة القدم المطورة من شركة EA، وقامت شركة إلكترونيك أرتس بنشرها.

الـ Joystick

وهى عبارة عن قطعتين تحتوى كل قطعة على مجموعة من المفاتيح، يقوم كل مفتاح بالقيام بأمر أو فعل معين داخل اللعبة، مثل التحريك يميناً ويساراً وإلى و الخلف، وظهرت لأول مرة داخل أجهزة الـplay station قبل أن تظهر النسخة الخاصة بأجهزة الكمبيوتر.

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ويقوم كل مستخدم باستخدام عصا تحكم واحد للتحكم فى فريقه أو فى الشخصية حسب نوع اللعبة، دون القدرة على التحكم فى فريق المستخدم الآخر.

ألعاب الشبكات المحلية

بعد انتشار الإنترنت ظهرت معه ألعاب الشبكة المحلية، وهى عبارة عن تعديل جديد داخل الألعاب يجعلك تستطيع لعب الألعاب الفردية مع شخص أخر يستخدم نفس شبكتك المحلية، بمعنى أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك والخاص بشخص أخر، موصولون على نفس شبكة الإنترنت، وتقوم بإرسال طلب له ليقوم هو بقبول هذا الطلب وتقوم باللعب سوياً.

وأشهر الألعاب التى اتاحت تلك الخاصية هى اللعبة الاستراتيجية Stronghold Crusader أو كما تسمى فى الوطن العربى لعبة صلاح الدين الأيوبى، وايضاً لعبة fifa ، بالإضافة إلى اللعبة العسكرية medal of honor .

الألعاب عبر الإنترنت

هى تطور لألعاب الشبكة المحلية، حيث أصبح بإمكانك اللعب مع العديد من المستخدمين عبر بلدان مختلفة غير مشتركين فى نفس شبكتك المحلية، الأهم هو توصيلهم على شبكة الأنترنت حيث لا تعمل الألعاب بدونه.

ومن أشهر تلك الألعاب هى لعبة كونكر، والتى من خلالها تقوم بإنشاء محارب وتطويره، لمنافسة مستخدمين أخريين والقيام بالعديد من المهمات، وأيضاً هناك لعبة wolf team وهى لعبة حربية تقوم بشراء الأسلحة للقتال مع المستخدمين الأخريين.