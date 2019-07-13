شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب لا يسمح بتنزيل الملفات على هاتفك.. اعرف طريقة حل المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه المستخدمون أحياناً بعض المشكلات عند إرسال ملفات الوسائط أو عند استلامها وتنزيلها عبر تطبيق واتس آب، ولذلك يوجد العديد من الاحتمالات التى تفترض أن التطبيق به عطل، ولكن ليس هذا هو السبب دائماً فمن الممكن أن تكون المشكلة موجودة فى هاتف المستخدم وبإمكانه إصلاحها إن اتبع الخطوات التالية.

السبب الأول:

من الممكن أن تكون سعة التخزين مسئولة عن صعوبة استخدام واتس آب، لذا يجب على المستخدمين التأكد من وجود سعة تخزين كافية لاحتواء الملفات عن طريق التوجه إلى الاعدادات ومن ثم الاتجاه إلى قسم التخزين والتحقق.

إذا كانت وحدة التخزين ممتلئة فيجب على المستخدمين حذف بعض الملفات أو التطبيقات غير المرغوب فيها، أو من الممكن استخدام بطاقة SD مخصصة.

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وإذا كان المستخدم يستعمل بطاقة SD لحفظ بيانات واتس آب عليه التأكد مما إذا كانت في وضع القراءة فقط واللتأكد من سلامتها وصلاحيتها.

السبب الثانى:

فى معظم الأوقات تتمثل المشكلة فى نقطة اتصال الانترنت، لذا إذا واجه أحد المستخدمين مثل تلك المشكلة عليه التأكد من اتصال الانترنت الخاص فى البداية أو تغيير نقطة الاتصال التى يستخدمها.

