تقرير جديد يسلط الضوء على أسعار الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الذي ننتظر فيه بفارغ الصبر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 في الحدث الذي ستعقده شركة سامسونج في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل، وردنا تقرير مثير للإهتمام يسلط الضوء على أسعار هذين الهاتفين، على الأقل في أوروبا.

ووفقا لمصدر مطلع على المسألة، فيبدو أن سعر الهاتف Galaxy Note 10 في أوروبا سيبدأ من 999 يورو الذي يعادل 1125 دولار أمريكي، في حين سيبدأ سعر الهاتف +Galaxy Note 10 من 1149 يورو الذي يعادل 1295 دولار أمريكي مع العلم بأن النسخة الأساسية من كلا الهاتفين ستأتي مع 256GB من الذاكرة الداخلية.

قد تختلف أسعار هذين الهاتفين من منطقة إلى أخرى، وهذا يتوقف على الخصومات والعروض الأخرى التي يقدمها تجار التجزئة.

وكما أخبرناكم من قبل، فمن غير المقرر أن تقوم شركة سامسونج بالكشف عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 حتى اليوم السابع من الشهر المقبل، ولكن كشفت لنا جميع التسريبات التي حصلنا عليها حتى الآن عن قدوم كلا الهاتفين بنفس التصميم، بإستثناء أن الهاتف +Galaxy Note 10 سيضم شاشة أكبر وكاميرا إضافية في الخلف.

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أكدت التسريبات السابقة كذلك أن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 سيفتقران إلى منفذ السماعات 3.5mm، وللزر المخصص للمساعد الرقمي Bixby، فضلا عن نقل زر التشغيل إلى الجانب الأيسر أسفل أزرار التحكم بالصوت.

لا يزال يتعين علينا الإنتظار لأكثر من ثلاثة أسابيع قبل أن نرى شركة سامسونج تزيح الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، ولكن يمكنك أن تتوقع سماع المزيد عن هذين الهاتفين في الأيام المقبلة.