الأرصاد تعلن: الطقس "حار رطب على الوجه البحري والقاهرة" خلال ال72 ساعة القادمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن الأحوال الجوية خلال الـ 72 ساعة المقبلة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يسود اليوم السبت، انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.
وتوقعت الهيئة، أن يستمرالطقس المعتدل على السواحل الشمالية غدًا الأحد،، على أن يكون حارًا رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة أغلبها تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.
ومن المتوقع لهيئة الأرصاد الجوية أن يظل الطقس الاثنين، معتدلًا على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.
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