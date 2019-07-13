شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى أندرويد .. جوجل تزيل 15 تطبيقا من متجرها.. احذفها فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت مؤخرا ثغرة برمجية جديدة على منصة أندرويد والتى تعرف بـ Agent Smith، حيث أثرت على ما يصل إلى 1.5 مليار هاتف أندرويد، وبحسب موقع Check Point، فإن البرامج الضارة "تستغل العديد من الثغرات الأمنية المعروفة فى نظام أندرويد وتستبدل التطبيقات المثبتة على الجهاز تلقائيًا بإصدارات ضارة دون تفاعل المستخدم.

وقد قامت شركة جوجل بإزالة مجموعة من التطبيقات التى تأثرت ببرنامج Agent Smith بمتجرها، والتى يجب على المستخدمين إزالتها بسحب موقع gadgetsnow الهندى، ونعرضها كما يلى:

- تطبيق Ludo Master - New Ludo Game 2019 For Free

- تطبيق Blockman Go: Free Realms & Mini Games

- تطبيق Crazy Juicer - Hot Knife Hit Game & Juice Blast

- تطبيق Sky Warriors: General Attack

- تطبيق Bio Blast - Infinity Battle Shoot virus

- تطبيق Shooting Jet

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- تطبيق Photo Projector

- تطبيق Gun Hero — Gunman Game for Free

- تطبيق Cooking Witch

- تطبيق Color Phone Flash - Call Screen Theme

- تطبيق Clash of Virus

- تطبيق Rabbit Temple

- تطبيق Star Range

- تطبيق Kiss Game: Touch Her Heart

- تطبيق Girl Cloth Xray Scan Simulator