شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من ابتكار التلفزيون لأول مكالمة تليفون.. هكذا بدأت الآلات الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت التكنولوجيا هى الركيزة الأساسية لحياتنا اليومية، وأصبحنا تقريباً لا يخلو يومنا من استخدام الوسائل التكنولوجية، لكن هل تساءلت عن نقطة البداية وراء هذه التقنيات، وما هو أول شكل ظهرت فيه العديد من التقنيات، فيما يلى سنعرض التجارب الأولى للتقنيات الحديثة كما يلى:

أول صورة متحركة يتم تسجيلها:

فى يوم 19 يونيو 1873م خطرت ببال العالم البريطانى " إدوارد ميبريدج" فكرة تحريك الصور لإنتاج فيديو قصير متحرك، فقام بإحضار 24 كاميرا بدائية الصنع، وحاول بذلك تصوير فارس يقود جواده على الطريق، وقد تم تثبيت تلك الكاميرات بشكل منتظم على الطريق بحيث تكون المسافة بين الكاميرا والأخرى 21 بوصة، وذلك بغرض تغطية من سير الفارس فى الطريق، وقد نجحت الفكرة وتم أول صورة متحركة.

أول صورة فوتوغرافية:

سجلت أول محاولة للتصوير الفوتوغرافى في عام 1800م حينما قام العالم " توماس ووجود " ولكنها فشلت، وفي عشرينيات القرن الـ19 نجح العالم الفرنسى" جوزيف نيبس" في محاولته للتصوير، لكن من سلبيات طريقته في التصوير ان الصورة تأخذ عدت أيام لكي تخرج للعلن، ليقوم بعدها مساعده " لويس داجير" بتطوير الكاميرا لتحتاج فقط إلى بضع دقائق لإخراج الصورة، وتعتبر تلك الصورة، هي أقدم صورة فوتوغرافية في العالم.

أول محاولة نقل صوت بشري: قام العالم الإسكوتلندي " ألكسندر غراهم بيل "عام 1875م بمحاولة بسيطة لنقل صوت بشري عن طريق الأسلاك الكهربائية، وذلك بإحضار إحدى القصبات الكهربائية وإعطائه لمساعده " توماس واتسون"، وقام " بيل" بإمساك طرف السلك من الناحية الأخرى فاستطاع بذلك سماع بعض الذبذبات، وكانت تلك الشعلة لاختراع الهاتف. وقد قام" بيل" في يوم 7 مارس من عام 1876 بتسجيل براءة اختراع لجهازه الجديدة الذي قام بتطويره لنقل الأصوات بشكل أوضح، وبعدها بثلاثة أيام فقط، طور" بيل" جهازه الذي أصبح يسبب اهتزاز في طبلة الهاتف باهتزاز إبرة في المياه، مما أدى إلى اختلاف المقاومة الكهربائية في الدائرة، وقد قام بقول أول جملة تنقل بشكل وضح عبر الهاتف وهي " السيد واتسون تعال إلى هنا أريد أن أراك"، ثم تطور بعد ذلك شكل الهاتف يصبح بالشكل الذي نراه الآن. Advertisements

أول مكالمة من هاتف محمول :

في يوم الثالث من شهر إبريل لعام 1973 استطاع المهندس الأمريكى " مارتن كوبر" من إجراء أول مكالمة من هاتف محمول، وأتصل وقتها " كوبر": بـ"جول أنجيل" وهو مهندس بشركة منافسة، ليخبره أنه يحدثه من أول هاتف محمول في العالم.

وتمت تلك المكاملة من خلال استخدام هاتف "Dunatac " المصنع من قبل شركة "موتورولا" ويبلغ هذا الهاتف من الوزن " كيلو جرام" كما أنه يعمل لمدة 35 دقيقة فقط، وقد تم طرحه للأسواق في عام 1983 بسعر يبلغ أربعة الألاف دولاراً.