تغريم فيسبوك 5 مليارات دولار بالولايات المتحدة

مصراوي وافقت مفوضية التجارة الاتحادية الأمريكية على تسوية مالية قضائية قياسية بلغت 5 مليارات دولار بشأن الدعوى المرفوعة ضد شركة " فيسبوك " الأمريكية بسبب عدم حماية بيانات المستخدمين. وأشارت مصادر مقربة من القضية إلى أن هذه الدعوى ضد الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي تستهدف التحقيقات في القضية المعروفة بفضيحة "كمبريدج أناليتيكا"، والتي بدأت في مارس من عام 2018 بعد تقارير أفادت بأن تلك الشركة، وهي مؤسسة استثمارية استعانت بها حملة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حصلت على بيانات المستخدمين من باحث أنشأ تطبيقا حول...

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