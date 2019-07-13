شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن آخر رحلة إلى القمر .. أبولو 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت رحلة أبولو 17 هى الرحلة الأخيرة فى الفضاء لزيارة القمر، حيث جمعت هذه الرحلة معلومات علمية فضلا عن بعض العينات، والتى ساعدت فى معرفة طبيعة القمر ونشأته وعلاقته بالأرض، وفيما يلى نرصد مجموعة من المعلومات عن هذه الرحلة كما يلى:

- كانت هذه الرحلة هى أطول تجول على القمر 23كيلومتر وأضخم استخدام مكثف للعربة القمرية.

- خلال هذه الرحلة تم العودة بأكبر كمية من عينات التربة والصخور القمرية وتبلغ نحو 50 كيلوجرام، وأيضاً أطول مدة بقاء على القمر.

- بعد فترة قصيرة من انتهاء رحلة أبولو 15 اعلنت ناسا عن أعضاء رحلة أبولو 17.

- طبقاً للنظام الذى اتبعته ناسا لاختيار طواقم رحلات أبولو، قام الطاقم الاحتياطى لأبولو 14 برحلة أبولو 17.

- ضم الطاقم كل من "يوجين سيرنان"، قائد بعثة أبولو فى عام 1972، ويعتبر آخر رجل سار على القمر.

- كما ضم الطاقم "رونالد إفانز" وهو قبطان المركبة الرئيسية خلال البعثة إلى القمر، تم التحاقه بناسا عام 1966.

- هاريسون شميت هو قبطان المركبة القمرية، وأول من هبط من ابولو 17، أنضم إلى طاقم رواد الفضاء خلال الستينيات من القرن العشرين.

الانطلاق من المركز إلى الفضاء:

فى يوم 7 ديسمبر 1972 فى تمام الساعة 5:33 انطلق الصاروخ ومن المفترض أن يكون الانطلاق الساعة 2:53 إلا أن العد التنازلى توقف لمدة 30 ثانية قبل الانطلاق بسبب ظهور عطل فى الحاسوب، وقد كان على الحاسوب أن يرفع الضغط داخل خزان الوقود السائل الخاص بالمرحلة الثالثة للصاروخ وقد أدى ذلك إلى تأخر عملية الإطلاق لمدة ساعتين ونصف، وتعتبر تلك هى المرة الأولى التى يتأخر فيها الإطلاق.

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الوصول إلى القمر:

أثناء الرحلة إلى القمر ألتقط رواد الفضاء صورة شهيرة للأرض وهى تعرف بالجوهرة الزرقاء The Blue Marble، وتظهر فيها القارة الأفريقية بأكملها تقريبا والقارة القطبية الجنوبية، وهى تبين صورا ًللأرض فى مناطقها الغربية.

الهبوط على القمر:

كان الهبوط على الحافة الجنوبية الشرقية على القمر وهو مكان مميز لهبوط المركبة القمرية، وهى بقعة ذات لون قاتم تقع بين ثلاثة جبال عالية، وتكوينات صخرية منحدرة، وأرادوا فى ناسا أخذ عينات منها يمكن أن تفصح عن التكوين الجيولوجى لتلك الجبال القمرية، وتوجد فوهات غامقة اللون يُعتقد أنها بركانية.

وقد ساعد على تحديد ذلك المكان العالم المصرى فاروق الباز الذى كان يعمل فى الولايات المتحدة الأمريكية واستدعته ناسا كخبير جيولوجى حيث كان على دراية مفصلة بتضاريس القمر لاختيار مواقع لهبوط بعثات القمر خلال برنامج أبولو.

العودة إلى الأرض:

يعتبر سيرنان أخر إنسان يمشى على القمر حتى الآن وترك سيرنان لوحة مثبتة على سلم مركبة الهبوط كتب عليه: "الآن وقد أجرى الإنسان أول استكشافاً للقمر. ديسمبر 1972 عسى أن تنعكس روح السلم التى أتينا بها إلى هنا على جميع أناس العالم." وتبين اللوحة صورتين لوجهى الكرة الأرضية ووجه القمر المرئى من الأرض.

طاقم أبولو17 :