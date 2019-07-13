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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| Yandex تكشف عن نموذج أولي مستقل لسيارة هيونداي سوناتا 2020
متابعة-سنيار: كشفت خدمة السيارات ذاتية القيادة في روسيا، ياندكس، عن نموذج أولي مستقل لسيارة هيونداي سوناتا 2020، التي ستصدر هذا الخريف كسيارة تقليدية.
تعاونت شركة Yandex، مع قسم قطع غيار سيارات Mobis من هيونداي لتحديث السيارة سيدان على مدار ستة أسابيع. استقبلت Yandex السيارة في نهاية شهر مايو وحولتها إلى سيارة يمكنها أن تتنقل بمستويات عالية من الاستقلال الذاتي ،المعروفة باسم المستوى 4 و 5، مما يعني أنها لا تحتاج لأي تحتاج لأي تدخل بشري في معظم الظروف أو جميعها، مع مجموعة أجهزة استشعار وكاميرات وبرامج مثبتة في السيارة.
ستنضم سوناتا في نهاية المطاف إلى 50 سيارة بريوس معدلة كجزء من أسطول ياندكس ذاتية القيادة، وبحلول نهاية عام 2019، تخطط الشركة للحصول على 100 سيارة ذاتية القيادة.
تم اختبار سوناتا المتمتعة بالحكم الذاتي على أرض اختبار ياندكس، لكنها ستتنقل “قريبًا” في الشوارع العامة في موسكو.
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