كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Keymitt Smart Lock” يحول قفل الباب العادي إلى قفل ذكي

متابعة-سنيار: بفضل حملة Indiegogo للتمويل الجماعي، جمع Keymitt Smart Lock أكثر من 167،000 جنيه إسترليني بفضل أكثر من 1100 مؤيد وهو متاح الآن عبر خدمة Indiegogo Indemand مع تعهدات متوفرة من 138 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال ديسمبر 2019.

تم تصميم Keymitt Smart Lock خصيصا لتسهيل تحويل قفل الباب الحالي الخاص بك إلى قفل ذكي مما يلغي الحاجة لحمل المفاتيح وكذلك يتيح لك السماح بالوصول إلى الأصدقاء والعائلة في أي وقت، وهو سهل التركيب على كل أنواع الأقفال.

Keymitt Smart Lock يوفر أمانا فائقا من خلال تشفير المفتاح الديناميكي AES 256، لا أحد يخترق هذا القفل الذكي، وإذا كان أحد المتطفلين يحاول اقتحام منزلك، فسيقوم Keymitt بتشغيل التنبيهات على هاتفك الذكي.

– صنع القفل في ألمانيا ومن تم فهو يوفرالجودة والموثوقية التي ستستمر لسنوات.

يمكنك استخدام التحكم بالإيماءات والقفل التلقائي، ومن تم يقوم هاتفك الذكي فتح الباب وإغلاقه خلفك عند مغادرة منزلك.

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