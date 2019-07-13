هزة أرضية بقوة 2.7 ريختر بمناطق القاهرة الجديدة والمعادي ومدينة نصر

الموجز
قال الدكتور أحمد بدوي رئيس الشبكة القومية للزلازل، إن مناطق شمال وشرق القاهرة تعرضت لهزة ارضية منذ قليل غير طبيعة فى الساعة 11 . 37 دقيقة بقوة 2.7 ريختر مؤكدًا أن هذه الهزة لم تسفر على أي خسائر مادية أو بشرية وفقاً لما نشره صدى البلد .
والتي أضافت أن رئيس الشبكة القومية للزلازل أوضح أن المركز رصد هزة ارضية فى مناطق شمال وشرق القاهرة.
وأضاف بدوي، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 11:37 دقيقة مساءً، ولم يُعرف مصدرها حتى الآن.
وكان عدد من المواطنين عبر السوشيال ميديا قد أكدوا بأنهم شعروا بزلزال أو بهزة أرضية بمناطق القاهرة الجديدة ومدينة نصر والمعادى ما تسبب في شعور قاطني المنطقة بها.
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