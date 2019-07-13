شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عشان راحتك.. 5 حيل لمنع شعارات واتس آب من الظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسبب واتس آب الإزعاج للعديد من مستخدميه بسبب صوت الإشعارات وظهورها فى خلفية الشاشة، ولأن واتس آب لا يحمل ميزة تسجيل الخروج مثل فيس بوك وتويتر وانستجرام، لذا يصعب على المستخدمين إيقاف الإشعارات وصوتها، ولهذا سنوفر لك عدة طرق فيما يلى تمنحك القليل من الراحة.

تعطيل إشعارات واتس آب:

-اتجه إلا إعدادات الهاتف

-أدخل على قائمة التطبيقات

-أختر واتس آب ومن ثم الغشعارات

-أضغط على إلغاء الإشعارات

إلغاء ضوء الإشعارات:

هذه الميزة مخصصة فقط لأصحاب الهواتف التى تصدر ضوء للاشعارات

-افتح واتس آب، ومن ثم افتح الإعدادات

-أضغط على الإشعارات

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-أضغط على خيار "الضوء" ومن ثم أختر "لا شئ"

منع واتس آب من الوصول لبيانات الهاتف :

انتقل إلى إعدادات الهاتف

-اضغط على قائمة التطبقات

-اختر واتس آب ومن ثم ‘Force stop’

بيانات الخلفية:

-داخل خيار البيانات، قم بتعطيل "بيانات الخلفية"، ومن ثم قم بإلغاء جميع الأذونات الممنوحة لواتس آب من أجل إيقاف كل شئ دون إلغء تثبيت التطبيق، ومع ذلك سيصل إليك كل شئ دون الإزعاج.

نغمة رنين الإشعارات:

لا يوجد أى نغمة رنين صامتة، لذا كل ما عليك هو تسجيل نغمة رنين صامته دون وجود أى صوت بها، ومن ثم اختيارها لتصبح نغمة الإشعارات وبهذا لن تزعجك صوت الإشعارات الجديدة.