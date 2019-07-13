شكرا لقرائتكم خبر عن خصائص مخفية بموقع يوتيوب يجهلها الكثيرون (تعرف عليها) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

رغم شهرته الكبيرة وارتفاع عدد متابعيه ومشاهديه بالملايين، إلا أن موقع يوتيوب ما يزال يخفي بعض الأسرار والخصائص الخفية .



وبحسب موقع “CNET” الأمريكي، هناك عدد من الخصائص المخفية والتي يعلم به عدد قليل من المستخدمين وهي:





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“يوتيوب الموسيقى” لتحميل حوالي 500 أغنية: يطلق موقع يوتيوب موسيقى خاصية جديدة قريبا تسمى “التنزيلات الذكية” حيث يمكنك تنزيل ما يصل إلى 500 أغنية للاستماع إليها بدون اتصال بالإنترنت، بشرط أن يكون لديك حساب مدفوع.



تشغيل الفيديو من وقت محدد: الكثير من المتابعين تعرضوا لهذا الموقف المتجلي بمشاهدة مقطع من 40 دقيقة أو أقل بقليل، ليعثروا في زمن محدد من عمر الفيديو على جزء مثير للإهتمام، ليقوموا بإرساله للأصدقاء طالبين منهم مشاهدته من الدقيقة 15 على سبيل المثال.



ولكن، هل تعلم أن بإمكانك إرسال رابط يبدأ من تلك النقطة تحديدا، وكل ما تحتاج إليه إضافة &t=13m20s في نهاية عنوان URL بالرابط (تغيير أرقام الطابع الزمني الذي تريد مشاركته) وسوف يتمكن أصدقاؤك من بدء المشاهدة من النقطة الصحيحة.



اختصارات لوحة المفاتيح: يمكنك تخطي أجزاء من الفيديو ذهاباو إيابا باستخدام الأسهم وأزرار الأحرف من لوحة المفاتيح، على أي جهاز، ويمكنك التقديم أو التأخير في أي فيديو من جهاز الكمبيوتر (يمكنك كذلك استخدام الأزرار J و L للتأخير أو التقديم 10 ثوان، على الترتيب.



إنشاء صورة متحركة من فيديو (GIF): ويتم ذلك من عدد من الخطوات أولا، اكتب «GIF» قبل «YouTube» في عنوان URL الخاص بالفيديو الذي تشاهده.



سوف يعيد ذلك توجيهك إلى www.gifs.com، حيث يمكنك اختيار زمن بدء وانتهاء الجزء المحدد من الفيديو الذي تريد تحويله إلى صورة متحركة، انقر بعدها على العلامة الخضراء على الجانب الأيسر.





واختر إنشاء (GIF) ثم اختر من يمكنه مشاهدته وإضافة عنوان وعلامات دلالية، ثم انقر على التالي وانسخ رابط الصورة المتحركة لمشاركتها على الوسائط الاجتماعية. ويمكنك كذلك تنزيل الصورة المتحركة.



تلفزيون يوتيوب: يساعدك عند مشاهدة الأفلام على جهاز تلفيزيون ذكي، ويتطلب ذلك وجود حساب شخصي.



وضع الظلام: أثناء الليل قد تكون الشاشة البيضاء مرهقة ومتعبة للعينين، لكن في “يوتيوب” يمكنك تغيير الإضاءة، اذهب إلى الإعدادات ومرر مفتاح التبديل لتمكين أو تعطيل وضع الظلام.



وعلى جهاز الكمبيوتر، انقر على النقاط الثلاث أعلى يمين الشاشة، اختر وضع الظلام وانقر على مفتاح التبديل للتمكين أو التعطيل.



تسميات ولغات توضيحية: كل ما تحتاجه هو النقر على أيقونة CC، وإذا كانت السماعات أيضاً تستخدم لغة مختلفة لست معتاداً عليها، يمكنك استخدام ترجمة جوجل المدمجة.



حفظ فيديو لمشاهدته دون إنترنت: ففي حال كنت تملك حسابا، انقر على تنزيل واختر جودة العرض، سوف تجد الفيديو في المكتبة عندما تكون جاهزا لمشاهدته.



رسائل نصية أثناء تشغيل الفيديو: تعمل تلك الخاصية على تصغير شاشة الفيديو الذي تشاهده إلى مربع أصغر يمكنك نقله في أي جزء من الشاشة، وهذه الخاصية متاحة فقط لعضويات يوتيوب المدفوعة على أجهزة أندرويد الهاتفية.