شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لا زال الإنسان أفضل.. وظائف لا يمكن للروبوتات العمل بها بدلا من البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشكك الكثير من الناس فى تفوق الإنسان على الروبوت، خاصة وأن الأخير يمتلك السرعة إلى جانب العديد من المميزات لا توجد فى الإنسان العادى، لكن رغم ذلك يظل الإنسان متوفق على الروبوت في العديد من النقاط، حيث يمكنه فعل العديد من الأشياء التى لا يستطيع الروبوت فعلها، وفيما يلى مجموعة من الوظائف لا يستطيع الروبوت أن يعمل بها كما يلى:

خدمة عملاء:

تتطلب خدمة العملاء مهارات لا يمتلكها الإنسان الآلى، إذ يجب الاستماع الجيد إلى العملاء لفهم مشكلاتهم والعمل على حلها، وقد تختلف المشاكل، فضلا عن اختلاف طريقة التعامل مع شخص عن أخر، وتلك الأمور تصعب على الروبوت، لأنه يبرمج على بعض الأمور لا يستطيع فعل غيرها.

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الباعة:

تتطلب وظيفة البائع للعديد من المهارات الشخصية التى تتعلق بطريقة الحوار وذلك لإقناع المشتري بشراء سلعة معينة، وذلك بالاعتماد على بعض المهارات الكلامية والأساليب الإقناعية وهو الأمر الذى قد يفتقده الروبوت.

العلاقات العامة:

تعتمد مهنة العلاقات العامة على التفاوض مع الجمهور الخارجى لتحسن صورة المؤسسة فى أعينهم، وأيضاً التعامل داخل العاملين مع المؤسسة لتشجيعهم على القيام بعمل أفضل وتحسين جودة الإنتاج، وبالطبع سواء الجمهور الخارجى أو الداخلى، فالجميع سيكره أن يتعامل معه روبوت يمثل الهيكل الإدارى للمؤسسة.

تأليف الكتب:

يمكن للروبوت كتابة النصوص بصفحات كبيرة وفى زمن قياسى لكن بالطبق لن يستطيع الروبوت الإبداع وتأليف الكتب، لأن ذلك يحتاج إلى التفكير وربط الموضوعات ببعضها مع ذكر التجارب الشخصية، ومهما تطورت برمجة الروبوت فلن يستطيع فعل هذا.