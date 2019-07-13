شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 تطبيقات للهواتف الذكية تساعد المكفوفين .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع زيادة اعتماد المستخدمين على التطبيقات والهواتف الذكية، أصبح من مسئولية المطورين ابتكار تطبيقات تناسب كافة الفئات، ومن ضمنها مجموعة من التطبيقات المخصصة للمكفوفين، والتى تهدف لمساعدتهم فى العديد من الأمور، وفيما يلى نستعرض أبرز هذه التطبيقات.

Eye D :

يساعد هذا التطبيق ضعاف البصر والمكفوفين على التعرف على الأشياء المحيطة بهم، عن طريق استخدام الكاميرا، حيث يلتقط التطبيق صورة للشيء الذى أمامه، وبعد ذلك يختار بين مجموعة من الخيارات مثل أين انا، ليقوم التطبيق بتحديد موقع المستخدم، أو اقرأ الكلمات ليقرأ التطبيق الكلمات التي أمام المستخدم بصوت عالى، حيث يقوم التطبيق بتحليل الصورة مع ذكر العناصر الموجودة بها.

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Image to text :

يتيح هذا التطبيق تحليل النصوص الموجودة في الصور وقراءتها بصوت عالي يسمعه المستخدم بوضوح، حيث يساعد هذا التطبيق الطلاب في دراستهم وأيضاً كبار السن العاشقين لقراءة الصحف والمجلات بشكل يومى.

يساعد هذا التطبيق في معرفة توقيت اليوم، إذ تم تطويره ليتيح للشخص استخدام الكاميرا والتقاط صورة للضوء المحيط به، وعلى الفور سيعمل البرنامج على تحديد نسبة الضوء المحيطة، وقراءتها بصوت عالى، ليتعرف المستخدم على نسبة الإضاءة أهي قوية أم ضعيفة، نهار ام ليلاً.

Light detector: