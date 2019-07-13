كيف تقوم بتوصيل البلوتوث بضغطة زر واحد على الكيبورد

تقنية البلوتوث أصبحت موجودة في جميع الأجهزة التي نستخدمها بشكل يومي تقريباً بدايةً من الهواتف ومروراً بأجهزة التلفاز وجميع الأجهزة المنزلية الذكية المختلفة وبالطبع جهاز الكومبيوتر المنزلي.

لتتواصل مع أي جهاز بلوتوث مثل طرفية فأرة تحكم او لوحة مفاتيح أو وحدة تحكم للألعاب فأنت تحتاج أن تقوم بتوصيلها من خلال تقنية البلوتوث مع جهاز الكومبيوتر المنزلي الخاص بك، وبينما تعتمد الهواتف على إختصار سريع يمكنك من توصيل الأجهزة معاً فإن العملية مختلفة قليلاً مع أجهزة الكومبيوتر وتحتاج إلى الكثير من الضغطات والإنتقالات لتتمكن من الوصول إلى شاشة التوصيل.

توصيل البلوتوث من خلال ضغطة زر واحد hotkey :

الطريقة التي سنذكرها اليوم ستقوم بتوصيل جهاز البلوتوث بجهاز الكومبيوتر الخاص بك من خلال ضغطة زر واحدة فقط، معنى ذلك أنك ستقوم بإستخدام الجهاز والتواصل معه بسهولة الضغط على زر واحد دون الحاجة إلى الذهاب إلى قائمة الإعدادات، هذه الطريقة تعمل مع الأجهزة التي قمت بتوصيلها بالفعل ويتعرف عليها جهاز الكومبيوتر الخاص بك .

في البداية قم بزيارة هذه الصفحة وتحميل هذه الأداة وهي تدعى Bluetooth Command Line Tools ثم قم بإضافتها كمسار إتصال أو path Variable.

فور أن تقوم بتثبيت الأداة وتنتهي من عملية التثبيت توجه إلى سطر الأوامر CMD ثم قم بكتابة الأمر التالي الذي سيظهر لك كافة عناوين الـ mac Address لجميع الأجهزة المتصلة .

btdiscovery

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بعد ذلك قم بنسخ عنوان Mac الخاص بالجهاز الذي ترغب في الإتصال به من خلال الزر السريع، توجه بعد ذلك إلى هذه الصفحة وقم بنسخ أو تحميل الـ Repository الموجود به.

بداخل هذا المجلد ستجد عدة ملفات، أول ملف ترغب في فتحه هو الملف الذي يدعى mac.txt قم بتشغيله ثم قم بلصق عنوان MAC الخاص بالجهاز الذي قمت بنسخه سابقاً، بعد ذلك ستجد نوعين من الملفات الأول وهو نص BAT والثاني وهو نص VBS قم بتجربة النصين لترى أي واحد يعمل، من كل واحد من النصين ستجد نوعين من الملفات واحد يدعى Connect وهذا للتوصيل والأخر Disconnect وهذا لإلغاء التوصيل بالطبع.

عندما تجد النص الذي يعمل معك قم بعمل إختصار منه على سطح المكتب وأضف حرف كيبورد لهذا الإختصار لكي يعمل.

لاحظ أن هذه الطريقة ليست طريقة رسمية وهي حل أو عملية إلتفاف قليلاً حول الوقائع والحقيقة لذا فإن هذه الطريقة قد لا تعمل بشكل جيد مع جميع الأجهزة أو تعمل بشكل سريع .