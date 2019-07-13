كيف تحدد ان ذراع تحكم Play station 4 اصلي او لا ؟

محتوي المقالة

Play Station 4 واحد من اشهر المنصات الخاصة بالألعاب الآن. المنصة التي تقدمها شركة Sony. حيث انها جيدة للغاية في كل ما يتعلق بالألعاب. و لكن هناك مشكلة يمكن ان تقابلها في هذه المنصة. ذراع التحكم يمكن ان تقوم بإتلافها. في اي وقت ذراع التحكم يتعرض للعصبية الخاصة بك كلاعب بسبب ما يحدث في اللعبة. كأن تخسر في لعبة ما مثلاً او تظل في نفس المهمة لوقت طويل و تعيدها اكثر من مرة. فمن عصبيتك يمكن ان تتلف ذراع التحكم بسبب ذلك. فستضطر الى شراء ذراع تحكم جديدة. فكيف تضمن ان الذارع الجديد الذي ستشتريه هو ذراع اصلي؟. هذا ما سنناقشه في هذا الموضوع

تحقق من حالة ذراع Play Station 4

تحقق من البائع

ان كنت تشتري الذراع عن طريق الإنترنت فحاول ان تتحقق من البائع الذي يبيع الذراع. البائع الغير موثوق يمكن ان يبيع لك ذراع تحكم سئ او غير اصلي. فاولا تحقق من البائع على موفع البيع. مواقع التسوق على الإنترنت تعطيك معلومات البائع دائماً. فتأكد دائماً من حالة البائع. في الواقع ننصح دائماً بشراء من تجار مضمونين. كأن يكون التاجر مثلاً هو Sony او PlayStation او Amazon ان كنت تشتري من على Amazon. و ايضاً ان كنت تشتري من موقع Souq فالموقع يشير الى تجار بعلامة Fulfilled by souq. بهذا الشكل انت تضمن ان التاجر مضمون للشراء. و اخيراً تحقق من تقييم التجار. و صفحة تقييمات التاجر ستخبرك بتجربة اي احد قبلك في الشراء من هذا التاجر. فإن كان تقييم التاجر سئ فلا تشتري منه اي شئ.

تحقق من التقييمات

تحقق من تقييم اي منتج. تقييمات المنتج هي اهم شئ في الشراء عن طريق الإنترنت لأنك تعرف ماذا ان كان المنتج اصلي او به عيوب او مشاكل في المنتج. تصور مثلاً انك تشتري ذراع التحكم من تاجر بتقييم ايجابي 70%. فأنت متوتر بهذه الحالة. هو بتقييم ايجابي عال لكن هناك 30% من تقييماته سيئة. فهل اشتري ام لا؟. انظر للتقييمات فإن كانت جيدة قم بالشراء. ان كانت سيئة ابتعد عن هذا التاجر. و ابحث عن غيره. فهذا المنتج الذي يبيعه ليس مضموناً

Advertisements

ان كنت تشتري ذراع Play Station 4 مستعمل

اسأل عن صور المنتج. اطلب صوراً للذراع لا تشتري بدونها. حتى تستطيع التحقق من كون ان الذراع سليم. لا كسور او خدوش كثيرة. الأزرار بأماكنها. لا توجد مشاكل بالأزرار. لا توجد مشاكل بالـJoy sticks. و اطلب منه مشهد للذراع و هو يعمل و هو يجربه في حركات بسيطة على الجهاز. حتى تتأكد ان الجهاز يعمل بشكل جيد لأنه ان كان به مشاكل لا تشتريه نهائياً

متى تتأكد انها صفقة فاشلة ؟

عندما تجد تقييم التاجر منخفض

اراء الناس على المنتج سيئة

ان كنت تشتري ذراعاً مستعملاً و رفض البائع ارسال صور خاصة بالذراع

هناك مشكلة بالصور او الفيديوهات المعروضة

حجم الذراع غير منطقي بالنسبة للذراع الاصلي الذي معك

تحقق من الـSticker الخاص بذراع Play Station 4

و انت تشتري الذراع الجديدة هناك Sticker خاص بالموديل الخاص بالذراع ملصق على الجهاز من الأسفل. ان كان الذراع غير اصلي فلن يتمكن المزور من صناعة نفس الـSticker الأصلي بالتالي فإن الـSticker الخاص بالذراع الأصلي سيكون مختلفاً عن الذراع الأصلي امامك. فبالتالي اذا كانت هناك مشكلة في هذا الملصق لا تشتري الذراع. ان كانت هناك مشكلة بالملصق كأن يكون هناك قطع خفيف او شئ كهذا قارنه بالأصلي ايضاً. و خاصة الـModel الخاص بالذراع. لأنه صعب التزوير. يمكنك معرفة ان كانت هناك مشكلة او لا بسهولة لأن الملصق الأصلي لا يمكن تزويره