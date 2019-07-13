كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “AutoShades” ستائر ذكية يمكنك التحكم فيها بالهاتف الذكي

متابعة-سنيار: لجأت Dreamer Technologies إلى كيك ستارتر لإطلاق ستائرها الذكية الجديدة التي تتحكم فيها الهواتف الذكية والتي تحمل اسم “AutoShades”.

لا يمكن التحكم في الستائر الذكية من هاتفك الذكي فحسب، بل تشمل أيضا تقنية ذكية قادرة على اكتشاف أشعة الشمس وتعديلها.

يضمن الوضع الليلي إغلاق جميع الظلال تلقائيا ويتيح لك برنامج الجدولة الكامل إمكانية التغيير والإغلاق لتناسب احتياجاتك.

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يمكنك فتح أو إغلاق عدة ستائر بنقرة واحدة، كما يمكنك جدولة ستائرك لتفتح وتغلق في أوقات معينة من اليوم.

AutoShades متاحة للدعم على Kickstarter، مع تعهدات من 129 دولارا لأول ستائر ذكية خارج خط الإنتاج مع تسليمها إلى بلدان معينة حول العالم خلال ديسمبر 2019.