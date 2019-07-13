كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن سيارات Lyft ذاتية القيادة توفر خرائط ورسومات تخطيطية للمكفوفين

متابعة-سنيار: قادت سيارات Aptiv ذاتية القيادة على شبكة Lyft عبر قطاع لاس فيغاس مع ركاب مكفوفين وضعاف الرؤية.

بعد ثلاث ساعات وخمسين مظاهرة بالتزامن مع المؤتمر السنوي للاتحاد الوطني للمكفوفين في لاس فيجاس، كانت المبادرة أيضًا وسيلة لتعليم المكفوفين وضعاف البصر استخدام خدمات سيارات الأجرة الآلية.

تضمنت كل رحلة رسما بيانيا ورقيا بلغة برايل يصف ما الذي يجعل السيارة قائمة بذاتها (LiDAR والرادار والكاميرات وأجهزة استشعار أخرى) وكيف تعمل تقنية القيادة المستقلة مع خريطة تعمل باللمس لإشارة الطريق تشير إلى فيجاس، وتم وضع الخريطة الورقية والمخطط للمنظمات غير الربحية للمكفوفين وضعاف البصر.

يستخدم Lyft سيارات BMW 540 المعدلة في Aptiv لتقديم ركوب مستقلة في لاس فيجاس، وفي وقت سابق من هذا العام، وصل Lyft إلى 50000 رحلة ذاتية القيادة منذ إطلاق الخدمة في عام 2018.

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وقال كريس دانيلسن من NFB: “هذا يدل على التزام Lyft و Aptiv بفكرة الوصول الكامل للمكفوفين، وكلما أصبح استخدام هذه المركبات أكثر انتشارا، يجب إنشاء واجهات جديدة غير مرئية في الوقت الفعلي للسماح للمكفوفين بتحديد موقع السيارة وتتبع تقدمها والتفاعل مع أنظمتها حسب الحاجة. ”

بالنسبة للمسافرين المكفوفين وضعاف البصر، يتيح الجمع بين تطبيقات مثل Lyft وبين السيارات ذاتية الحكم إمكانية أكبر للتحرك بشكل مستقل وبتكلفة أقل.

وقال تومي هايز، رئيس الشراكات السياسية في ليفت، لاس فيغاس: “هذه المجموعة من الناس متحمسة بشكل خاص لما يعنيه ذلك”.

بعد نهاية الاتفاقية، ستستمر سيارات Las Vegas Aptiv في الحصول على رسومات شاشة تعمل باللمس تُظهر جميع ميزات مركبات القيادة المستقلة المتاحة لجميع الركاب المكفوفين وضعاف البصر الذين يستخدمونها.