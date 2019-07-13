شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 تغييرات طرأت على صناعة الألعاب بسبب التكنولوجيا الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط أبل لتنظيم مجموعة من أكثر من 100 لعبة لمالكى أيفون، وفى نفس الوقت تطلق جوجل نظاما ضخما للألعاب السحابية لدفق ألعاب الفيديو مباشرة إلى اللاعبين بحجم 4K وتقدم كلا من Microsoft و Ubisoft و Electronic Arts للمشتركين إمكانية الوصول إلى الكتالوج الضخم للألعاب.

كل هذه التغيرات فى عالم ألعاب الفيديو، يجعلنا نقف للتساؤل حول تأثير وصول الكثير من خدمات الاشتراك الجديدة على الصناعة ألعاب الفيديو؟ وما هى توقعات الاستراتيجيات الرقمية المختلفة الجديدة؟

يجيب على هذه التساؤلات بعض محللى صناعة ألعاب الفيديو على موقع "بيزنس انسايدر"، والتى يمكن تلخيصها فى عدة نقاط:

1. أصبح الدفع مقابل الخدمات عبر الانترنت مثل Xbox Live Gold و PlayStation Plus أمرا شائعا.

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2. يوفر PlayStation Now و Xbox Game Pass مكتبات ألعاب ضخمة مقابل رسوم شهرية.

3. فى محاولة لتعزيز الاشتراكات تقدم مايكروسوفت وشركات أخرى أحدث ألعابها للمشتركين فى نفس اليوم الذى يتم فيه إصدارها، وتتيح بعض الاشتراكات أيضا للاعبين إمكانية الوصول إلى الألعاب القادمة قبل إصدارها.

4. ويرى المحللين لصناعة ألعاب الفيديو أن اشتراك Arcade من أبل سيحقق إيرادات من ملايين اللاعبين الذين يستخدمون متجر التطبيقات مجانا.

5. من المتوقع أن تستخدم منصة الألعاب الجديدة Stadia التى أطلقتها جوجل البنية التحتية السحابية الضخمة لجوجل لنقل الألعاب مباشرة إلى اللاعبين مما يوفر بديلا للوحات المفاتيح باهظة الثمن.

6. يرى بعض المحللون لصناعة ألعاب الفيديو أن الخدمات الحديثة فى هذا العالم لن تؤدى إلى مزيد من اللاعبين كما يتوقع أصحابها ولكنها ستكون عائق نظرا للأموال التى يحتاجها اللاعبين للوصول إلى هذه الألعاب، وستستمر الألعاب المجانية فى الهيمنة على الصناعة.