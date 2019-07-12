شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تقدم خطة كوكبة أقمارها الصناعية الجديدة للجنة الاتصالات الفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة أمازون الكثير من التفاصيل المهمة حول خطتها لنشر 3236 قمر صناعى ذات النطاق العريض، وأبلغت منظمي الاتصالات في الولايات المتحدة أن الكوكبة يمكنها أن تبدأ الخدمة في مناطق محدودة بأقل من خُمس مجموع الكوكبة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، جاء فى التقرير الذى قدمته الشركة للجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية "FCC"، أن كوكبة الأقمار الصناعية لنظام كويبر في أمازون ستتمتع بعمر تصميم سبع سنوات، أقل من نصف عمر قمر الاتصالات الثابت بالنسبة للأرض، وسيتم إطلاقها في خمس موجات.

وتتكون الموجة الأولى من 578 قمراً توفر خدمة الإنترنت في نطاقي تغطية أفقيين، واحد بين 39 درجة شمالًا و 56 درجة شمالًا من فيلادلفيا شمالًا إلى موسكو، وآخر من 39 درجة جنوبًا إلى 56 درجة جنوبًا من هاستينغز، نيوزيلندا، إلى أعلى جزر ساندويتش الجنوبية في بريطانيا العظمى في المحيط الأطلسي، وسوف تملأ الموجات الأربع التالية تغطية خط الاستواء.

Advertisements

لم تذكر أمازون متى ستطلق تلك الأقمار الصناعية أو مركبة الإطلاق التي سيستخدمونها للوصول إلى المدار، حيث يمتلك جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون وBlue Origin الفضائية التى ستقوم بالإطلاق.

وقد تم الكشف عن نظام كويبر في أبريل من خلال تقديم ملف لوكالة تابعة للأمم المتحدة تسمى الاتحاد الدولي للاتصالات، يحتوي على معلومات قليلة لا تتجاوز عدد الأقمار الصناعية ومداراتها المقصودة.

وتنسق حاليا الشركة مع الاتحاد الدولي للاتصالات لمنع التداخل بين أنظمة الاتصالات المختلفة على المستوى العالمي، حيث تنظم لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC الاتصالات في الولايات المتحدة هذه الأمور، فإنها مكلفة بالتصريح بإطلاق وتشغيل نظام كويبر.