شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لديه 14 قمرا ويعد الكوكب الأخير فى المجموعة الشمسية.. تعرف على نبتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد كوكب "نبتون" هو الثامن فى المجموعة الشمسية، مما يجعله شديد البرودة، بحيث يحتوى على عواصف شديدة وخصائص تعطيه لونه الأزرق الرائع، وفيما يلى نبرز أهم الحقائق عن نبتون.

اكتشافه:

تم اكتشاف نبتون من خلال تحديد موقعه باستخدام بعض التنبؤات الرياضية عام 1846 بسبب عدم رؤيته بالعين المجردة، ومن ثم اسماه العلماء على اسم الإله الرومانى للبحر، وعلى الرغم من أن حجمه أصغر من اورانوس، إلا أن كتلته كبيرة جداً.

الغلاف الجوى:

يتكون الجو الداخلى لنبتون من الهيدروجين والهيليوم والميثان الذى يمتص الضوء الأحمر مما يجعل الكوكب يظهر باللون الأزرق، ويحتوى نبتون على العواصف الشديدة حيث سجلت أكبر عاصفة فى عام 1989 واستمرت حوالى 5 سنوات.

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وينقسم الجو إلى طبقة التروبوسفير السفلى و طبقة الستراتوسفير فيما يعد التروبوبوز الحد الفاصل بين الاثنين، و تنخفض درجات الحرارة فى المناطق السفلية من التروبوسفير وترتفع فى طبقة الستراتوسفير.

حلقات رقيقة:

يمتلك كوكب نبتون العديد من الحلقات الصغيرة، حيث تتكون من جزيئات ثلجية مخلوطة بحبوب الغبار وربما تكون مطلية بمادة كربونية.

14 قمر:

يملك كوكب نبتون 14 قمر، ويعد القمر الأكثر إثارة للعلماء هو تريتون وهذا بسبب طبيعته المجمدة التى تطرد جزيئات النيتروجين والغبار من تحت سطحه.

دراسة الكوكب:

استطاعت المركبة الفضائية فوياجر 2 إرسال صور عن قرب لنبتون، فيما درس تلسكوب هابل المملوك لناسا ووكالة الفضاء الأوروبية الكوكب البعيد.