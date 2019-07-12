شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى أمازون.. مساعد جوجل يسجل محادثاتك الخاصة دون إذنك.. القصة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت مؤخرا أزمة كبيرة تخص الخصوصية عندما تم اكتشاف أن مساعد أمازون الذكى يسجل محادثات العملاء وطلباتهم ويستمع لها العاملون دون إذن، وحاليا انضمت جوجل إلى قائمة الشركات التي تستخدم التسجيلات الصوتية للعملاء لتحسين منتجاتها المنزلية الذكية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أقرت جوجل بأنها تتيح لموظفيها الوصول إلى بعض التسجيلات الصوتية من مكبرات الصوت الذكية من Google Home و أندرويد، مضيفة أنه تقدم هذه المقتطفات إلى خبراء اللغة الذين يراجعون التسجيلات يدويًا، ويدرسون خطاب العملاء لتحسين مساعد جوجل المنشط للصوت.

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وبينما تقوم الشركة بمراجعة عدد صغير نسبياً من المقتطفات الصوتية من المستخدمين حوالي 0.2 % من التسجيلات تتم مراجعتها، فإن التقارير تفيد أن هذه الممارسة تلغى بعض المعلومات الشخصية من العملية.

ولكن عند فحص هذا الأمر تبين أنها قد تطلع لبعض الأمور الشخصية الخاصة، حيث تم تسجيل بعض هذه التسجيلات حتى دون نطق المستخدم للكلمات المستيقظة للجهاز "OK Google" أو "Hey، Google"، وشملت المحادثات مقتطفات بين أحد الوالدين وطفلهما، ومكالمة هاتفية تحتوي على معلومات خاصة.

وفي حين أن البيانات مجهولة المصدر، إلا أن المعلومات الواردة في هذه التسجيلات لا تزال شخصية، حيث أنه في بعض الأحيان قد يضغط المستخدمون على زر دون قصد ويتم تسجيل أمور مهمة وحساسة.