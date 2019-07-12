شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يضيفون مصطلحا فضائيا جديدا يصف "حالة تحول القمر لكوكب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مصطلحات جديدة تضاف لقاموس الأسماء الفضائية مؤخرا، حيث يمكن لبعض الأقمار الموجودة حول الكواكب العملاقة البعيدة التحرر من مداراتها وينتهي بها الأمر حول النجم المضيف ككوكب بدلاً من قمر، وهنا تسمى بـploonet"

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يكشف الباحثون أن هذه الـ"ploonets" يمكن أن تتشكل عندما تضطر كواكب الغاز العملاقة مثل كوكب المشترى إلى التحرك بالقرب من نجمها، وهنا تحاول هذه الأقمار أن تغير وضعها وإلا فإنها ستطرد إلى الفضاء أو تصطدم مع كوكبها، ولم تعد محمية من قبل المجال المغناطيسي لمضيفها الأصلي.

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وفي حين أن المدارات في نظامنا الشمسي مستقرة نسبيًا، فمن الممكن أن تتحرك الكواكب تدريجياً نحو النجوم المضيفة، لذلك تساؤل ماريو سوسيركيا، عالم الفيزياء الفلكية من جامعة أنتيوكيا في كولومبيا وزملاؤه، أين يمكن أن تنتهي أقمار الكوكب المهاجرة؟

وعلى الرغم من أن هذه الأقمار قد تخرج إلى الفضاء السحيق، فقد اكتشف الفريق إنه إذا كانت هذه الأقمار كبيرة ومنتظمة، قد تكون قادرة على أن تنتهي في مدار مباشر حول النجم المضيف لتصبح نوعًا من "الكوكب" في حد ذاتها، وهو ما تم إطلاق كلمة "ploonet" عليه، وهى مزيج بين قمر وكوكب باللغة الإنجليزية.