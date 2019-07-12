Nintendo تؤكد أن Nintendo Switch Lite الجديد لن يحل محل Nintendo 3DS

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما قامت شركة Nintendo بإطلاق جهاز Nintendo Switch، بدا الأمر وكأن هذا الجهاز وصل ليحل محل جهاز Nintendo 3DS لكونه يوفر للاعبين إمكانية إستخدامه كجهاز ألعاب محمول، وميزات جديدة، وألعاب جديدة، ولكن أوضحت لنا شركة Nintendo في وقت لاحق سبب إحتفاظها بجهاز Nintendo 3DS.

لذلك مع إطلاق Nintendo Switch Lite، والذي كان أصغر وأخف وزنًا وقابلاً للحمل أكثر، فقد تساءل العديد من الأشخاص عما إذا كانت شركة Nintendo لا تزال ترغب فعلاً بالإحتفاظ بجهاز Nintendo 3DS. حسنًا، الخبر السار للاعبين وعشاق جهاز Nintendo 3DS هو أن الشركة اليابانية لا تزال مهتمة بالإحتفاظ بهذا الجهاز على الرغم من وصول Nintendo Switch Lite. ووفقا لرئيس شركة Nintendo في الولايات المتحدة الأمريكية، السيد Doug Bowser، فقد صرح بالقول : ” سنستمر في دعم أجهزة Nintendo 3DS الخاصة بنا طالما كان هناك طلب “.

من الغريب بعض الشيء أن نرى شركة Nintendo ما زالت متمسكة بجهاز Nintendo 3DS على الرغم من أنه لم تكن هناك بالفعل أي طرازات جديدة من هذا الجهاز في الأونة الأخيرة. من الواضح أيضًا أن شركة Nintendo حولت تركيزها نحو أجهزة Nintendo Switch، حيث أعلنت عن مجموعة من الألعاب، بما في ذلك لعبة Pokmeon RPG الجديدة لهذه الأجهزة الجديدة.

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ومع ذلك، نفترض أنه سيتعين علينا الإنتظار ورؤية مدى نجاح Nintendo Switch Lite قبل إتخاذ أي قرارات. بسعر 199 دولار أمريكي، فهو يعتبر أقل تكلفة من جهاز Nintendo Switch العادي مما سيشجع المزيد من اللاعبين على تبنيه.