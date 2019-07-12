سامسونج تصدر تحديث جديد للساعة الذكية Samsung Gear S3 يُصلح مشكلة مزامنة المنبه

فاطمة أيت طالب - دبي - هذا هو أول تحديث تقوم شركة سامسونج بإصداره للساعة الذكية Samsung Gear S3 منذ حصولها على واجهة One UI الجديدة، وفي حين تعمل هذه الواجهة الجديدة على نحو سلس في معظم الحالات، إلا أن هناك عيب واحد تم رصده في واجهة المستخدم الجديدة، وهو مزامنة المنبه. ومع ذلك، فقد قامت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث جديد للساعة الذكية Samsung Gear S3 يقوم في الأساس بإصلاح هذه المشكلة.
قبل أن يتم إطلاق هذا التحديث، كان يتم إستخدام الساعة لمزامنة المنبه مع الهاتف المقترن وتجاوز إعداداتك بينما الآن، ستتذكر Samsung Gear S3 الخاصة بك تفضيلاتك ولن تقوم بعملية المزامنة إفتراضيًا. سجل التغييرات يقول أيضًا بأن هذا التحديث يقوم كذلك بتحسين أداء وإستقرار النظام دون الخوض في التفاصيل.
في الوقت الراهن، يتلقى ملاك الساعة الذكية Samsung Gear S3 بإصداراتها المختلفة هذا التحديث الجديد في كل من ألمانيا وكندا، ولكنه سيصل في نهاية المطاف إلى الأسواق الأخرى قريبًا. نحن نتوقع أيضًا أن تقوم شركة سامسونج بإصدار هذا التحديث للساعة الذكية Samsung Gear Sport قريبًا.
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