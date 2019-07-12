شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتعامل الهند مع أسوأ حالات الجفاف التى ضربت إحدى مدنها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرار لمسلسل ارتفاع درجات الحرارة واضطراب المناخ، عانت مدينة تشيناى الهندية من حالة جفاف شديد يعد من أسوأ حالات نقص الماء منذ عقود، ومن أجل احتواء الموقف وصل إلى مدينة شيناي الهندية اليوم قطار خاص من 50 عربة على متنه 2.5 مليون لتر من المياه.

ووفقا لما ذكره موقع "Phys" العلمى، تم استدعاء أربعة قطارات خاصة يوميًا لنقل المياه إلى تشيناى من فيلور، التي تبعد حوالي 80 ميلًا للمساعدة في مكافحة الجفاف، وتعد مدينة تشيناء سادس أكثر مدن الهند اكتظاظًا بالسكان وهو ما جعلها تحتاج لكل هذه الكمية من المياه.

وسيتم نقل الشحنة الأولى إلى مركز لمعالجة المياه، ثم يتم توزيعها في شاحنات إلى أجزاء مختلفة من المدينة غدا السبت، ولم تشهد تشيناي سوى جزء ضئيل من الأمطار التي تتلقاها عادة خلال شهري يونيو ويوليو.

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كما أن هذه ليست المرة الأولى، بل احتاجت المدينة التي يسكنها 4.9 مليون نسمة إلى قطارات لجلب المياه عندما عانت من أزمة مماثلة في عام 2001، وعادة ما تحتاج المدينة إلى ما لا يقل عن 825 مليون لتر من المياه في اليوم، لكن السلطات في الوقت الحالي قادرة فقط على توفير 60% من ذلك.

وحدثت كل هذه المضاعفات مع ارتفاع درجات الحرارة بانتظام إلى 40 درجة مئوية، مما جعل الخزانات تجف وتتضاءل مصادر المياه الأخرى كل يوم، وأوقف مترو تشيناي تكييف الهواء، واضطر المزارعون إلى التوقف عن سقي محاصيلهم، وطلبت المكاتب من الموظفين العمل من المنزل، كما تأثر اقتصاد المدينة أيضًا حيث أغلقت بعض الفنادق والمطاعم أبوابها مؤقتًا وأثيرت عدة اشتباكات بين الناس على المياه.