شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. إطلاق قمر أوليمبوس للاتصالات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل يوم يعبر عن حدث فى الفضاء، نحتفل بذكراه فى أيامنا هذه، وإن مر عليه العديد من السنوات، إذ إن تاريخ الاستكشافات وتكنولوجيا الفضاء كبير وبه من الانجازات ما يجب أن نسلط الضوء عليها، ومن بين ذلك يوم 12 يوليو من عام 1989 الذى أطلقت فيها وكالة الفضاء الأوروبية قمرا صناعيا للاتصالات التجريبية يدعى أوليمبوس-1.



اوليمبوس

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ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، كان أكبر قمر صناعي للاتصالات السلكية واللاسلكية مدنيًا، وقد أطلق عليه البعض اسم "LargeSat".

وتعطل أوليمبوس-1 في عام 1991 وفُقد في الفضاء المداري لمدة عام قبل إعادة الاتصال، ثم في عام 1993، تم إتلافه من جانب نيزك أثناء دش نيازك Perseid وتم إيقافه نهائياً.