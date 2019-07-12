شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار طريقة تحول النفايات البلاستيكية إلى وقود وكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر العلماء طريقة جديدة تسمى بـ "العالم أولاً"، التي يمكنها أن تحول البلاستيك غير القابل لإعادة التدوير إلى وقود يمكن استخدامه لتشغيل السيارات والمنازل، حيث ركز الخبراء في جامعة تشيستر البريطانية على المواد التي لا يمكن إعادة تدويرها، مثل تغليف المواد الغذائية أو البلاستيك المستخرج من الشواطئ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عمل العلماء على تحويل نفايات البلاستيك التى تلوث المحيطات والشواطىء إلى وقود هيدروجين وكهرباء صديقين للبيئة دون ترك أي مادة بلاستيكية متبقية.



الطريقة المبتكرة

ويؤكد الباحثون أن هذه هي المرة الأولى التي يتم ابتكار طريقة تستخدم جميع أنواع البلاستيك غير الجيد ولا تترك أي بقايا، وتتضمن العملية أخذ البلاستيك غير القابل للتدوير وتقطيعه إلى شرائح بطول 5 سم قبل ذوبانه في درجة تبلغ 1000 درجة مئوية، ثم يتم تحويل الغازات المنتجة في هذا الإجراء إلى طاقة.

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ويعمل الباحثون على تمكين التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع قريباً من تشغيل ليس فقط مصنع يبلغ مساحته 54 فدانًا في ميناء إليسمير يشيشاير، ولكن 7000 منزل على الشبكة في يوم واحد، بالإضافة إلى 7000 سيارة تعمل بالهيدروجين كل أسبوعين في المملكة المتحدة.



نفايات البلاستيك

كما سيساعد الابتكار فى التخلص من البلاستيك من المحيطات والشواطئ في جميع أنحاء العالم

وقال البروفيسور جو هاو، المدير التنفيذي لمعهد ثورنتون لبحوث الطاقة بجامعة تشيستر: "إن التكنولوجيا تحول كل النفايات البلاستيكية إلى غاز هيدروجين منخفض الكربون عالي الجودة والذي يمكن استخدامه بعد ذلك في تشغيل محركات الغاز، ومن المنتجات الثانوية لهذه العملية الكهرباء، مما يعني أن نفايات البلاستيك لا يمكنها توفير وقود السيارات فحسب، بل يمكنها أيضًا إشعال المصابيح في المنزل.