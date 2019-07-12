أفضل برامج مراقبة البطارية لويندوز 10 لزيادة أداءها

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هناك مجموعة من البرامج تعتمد بشكل أساسي على فكرة واحدة وهي مراقبة البطارية لويندوز 10 وتحديد أداء البطارية وتنبيهك إذا حدثت أي مشكلة في البطارية أو قمت بإستخدامها بأي شكل خاطئ وبالطبع لزيادة أداء البطارية وعمرها الإفتراضي.

بالطبع بطارية الجهاز المحمول أو الابتوب الذي يعمل بويندوز 10 واحدة من أهم مكونات الجهاز والتي لا يمكنك أن تستغنى عنها نهائياً لأن الفكرة كلها من وجود جهاز لابتوب هو أن تستطيع العمل به في أي مكان حول العالم دون الحاجة إلى نقل جهاز كومبيوتر ثقيل أو الإتصال بمنفذ للكهرباء بشكل مستمر، بالطبع إن فقدت البطارية جودتها أو أداءها فهذا يلغي الحاجة بالأكمل إلى الجهاز المحمول ويجعل لا فائدة تذكر منه.

عمر البطارية الإفتراضي يتناقص دائماً مع عمر الابتوب لذا فمن المنطقي أن يكون أداء البطارية بعد عام أضعف قليلاً من اداءها عندما قمت بشراء جهاز الابتوب بشكل جديد، ولكن الذي نتحدث عنه اليوم هو حجم الفرق في هذا الأداء وإن كان النقص الذي سيحدث للأداء متناسباً مع عمر الابتوب أم لا، بالطبع هناك الكثير من الممارسات الخاطئة التي قد تؤذي العمر الإفتراضي الخاص بالبطارية وهنا تأتي فائدة برامج مراقبة البطارية لويندوز 10 .

أفضل برامج مراقبة البطارية لويندوز 10:

سنقدم لكم اليوم مجموعة من أفضل برامج مراقبة البطارية والتي تعتمد بشكل أساسي على تقديم تقارير كاملة حول البطارية وأداءها وعمرها الإفتراضي وبعض النصائح لمحاولة زيادة عمر البطارية الإفتراضي، بعض هذه البرامج مدفوع الثمن والبعض الآخر مجاني وبالطبع سنذكر سعر كل برنامج مع رابط تحميله من متجر مايكروسوفت .

برنامج Save battery :

يعتبر برنامج Save Battery واحد من أفضل البرامج المجانية الموجودة لمراقبة البطارية لويندوز 10 ولذي يقدم مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات حول العمر الإفتراضي للبطارية الخاصة بك ونسبة البطارية وأداءها بشكل عام، كما يعطيك الوقت المتبقي للبطارية حتى تموت أو تنتهي بشكل كامل والسعة الكاملة للبطارية والسرعة التي تشحن بها البطارية حتى المساحة الكاملة .

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .

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برنامج Battery Pro :

يأتينا هذا البرنامج من مصنعي البرنامج السابق Save Battery ولكن يمكنك التفكير في هذا البرنامج كأنه نسخة إحترافية تضم معلومات وبيانات اكثر عن البطارية وإستهلاكها وعمرها الإفتراضي وغيرها .

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .

برنامج Battery X :

يعتبر هذا البرنامج ممتازاً لمن يرغب في تحليل حالة بطارياتهم بشكل أعمق، يقوم البرنامج بالكشف عن جميع البيانات والمعلومات والتفاصيل الخاصة بالبطارية وإستخدامها وإستهلاكها بشكل عام ويضم البرنامج أيضاً جزءاً خاصاً بعرض بيانات البطارية الأسبوعية من تفاصيل الشحن الاسبوعي والمدة والوقت الذي تم استهلاك البطارية فيه بشكل عام .

يمكنك تحميل البرنامج من هنا مجاناً .

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