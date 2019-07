فعل ميزة الوضع الليلي Dark Mode على pocophone و اجهزة Xiaomi الآن

محتوي المقالة

Dark Mode او ميزة الوضع الليلي هي احد الميزات القادمة حديثاً لنظام Android بشكل رسمي. و الذي بدأت العديد من الشركات بإدراجه بشكل رسمي في الواجهة الخاصة بهم. ميزة الوضع الليلي ظلت احد اشهر المطالب لفترة طويلة من الوقت. و عندما بدأ تداول الأخبار بإصدار النسخة القادمة من Android بالوضع الليلي بشكل رسمي تحركت كل الشركات في تنفيذ الوضع الليلي بواجهاتهم بشكل رسمي. و من هذه الشركات شركة Samsung التي فعلته في واجهة OneUI. و شركات Xiaomi و غيرها بعد ذلك. و لكن Xiaomi لازالت اغلب اجهزها بدون الوضع الليلي حتى الآن. و ذلك لأن الشركة لازالت بصدد تطوير هذه الخاصية. لكن بعض الأجهزة التي لم تحصل على الوضع الليلي بشكل رسمي يمكن ان تفعله الآن بسهولة. كيف ذلك؟ فقط تابع هذا الموضوع.

ماذا تحتاج؟

جهاز xiaomi لم يحصل على الوضع الليلي بعد

ان يكون الجهاز على الـStable ROM

ملفات اوامر adb حملها من هنا

تفعيل Dark mode في اجهزة Xiaomi

على الهاتف

1- ادخل الى اعدادات about phone و اضغط على Miui Version حتى 7 مرات

2- ستظهر لك رسالة you are now a developer

3- اذهب الى الإعدادات

4- اختر Advanced Settings

5- اخر Developer options

6- فعل الإختيار USB Debugging

7- قم بتوصيل الهاتف بجهاز اللابتوب الخاص بك

على اللابتوب

1- قم بتحميل ملفات adb و تثبيتها

2- اذهب الى المسار التالي

C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot Advertisements

3- اضغط زر Shift ثم زر الفأرة الأيمن و اختر Open windows powershell here او Open command prompt here ايهما يظهر لك

3- اكتب الأمر التالي

adb devices

4- من المفترض ان تظهر لك رسالة على الهاتف لتسمح بالأوامر بأن تعمل على الهاتف اختر Ok

5- سيظهر لك هاتفك بهذا الشكل

6- اكتب الأمر التالي لتفعيل Dark Mode بشكل دائم

adb shell settings put secure ui_night_mode 2

7- اكتب الأمر التالي لإيقاف تفعيله

adb shell settings put secure ui_night_mode 1

8- اكتب الأمر التالي لتفعيله بشكل تلقائي مع الوقت

adb shell settings put secure ui_night_mode 0

ملحوظة

في اغلب الوقت لن تلاحظ اي تغيير الا عند عمل Restart للجهاز. فستحتاج الى اعادة تشغيله اذا لم تلاحظ اي اختلاف بعد تفعيلك للأوامر السابق ذكرها