مايكروسوفت تعمل ربما على وحدة تحكم في الألعاب من أجل الأجهزة المحمولة

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن جميع الشركات تؤمن بأن بث الألعاب عبر السحابة سيمثل الطريقة الجديدة للعب في المستقبل، فهذه الطريقة ستتيح للاعبين تشغيل جميع أنواع الألعاب على أجهزتنا، وبالتالي التخلص من مشاكل التوافق وأيضًا قيود العتاد. تعمل شركة مايكروسوفت على مثل هذه الخدمة والتي تحمل حاليًا إسم Project xCloud، ويبدو أن الشركة تعمل على يد تحكم متوافقة معها.

كما قلنا من قبل، الشيء الإيجابي في خدمات بث الألعاب عبر السحابة هو القدرة على تشغيل الألعاب على أي جهاز تريده، بما في ذلك هاتفك الذكي. ومع ذلك، الأجهزة المحمولة لا تعتبر مثالية للعب في نظر العديد من الأشخاص لأن عناصر التحكم مختلفة تمامًا، ولهذا تعمل مايكروسوفت على إنشاء وحدة تحكم متوافقة مع الأجهزة المحمولة.

في براءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا، فيبدو أن شركة مايكروسوفت تستكشف فكرة إنشاء وحدة تحكم قابلة للفصل تتيح للاعبين إرفاقها بأجهزتهم المحمولة. حقيقة أنها قابلة للفصل تعني أنها من الناحية النظرية، ستكون متوافقة مع أجهزة بأحجام مختلفة، ولكن يمكن أيضًا دمجها وإستخدامها كوحدة تحكم عادية إذا إحتاج إليها اللاعبون.

Advertisements

ومع ذلك، هذه ليست سوى براءة إختراع مما يعني أنه لا يوجد ما يؤكد بأن شركة مايكروسوفت تخطط لجعلها حقيقة واقعة. ومع ذلك، نظرًا لأن شركات مثل جوجل قامت بإنشاء وحدات تحكم خاصة لخدمات بث الألعاب السحابية الخاصة بها، فنحن لن نتفاجأ في حالة إذا قررت شركة مايكروسوفت القيام بنفس الشيء.