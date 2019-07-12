آبل تقوم بتعطيل ميزة Walkie Talkie في الساعة الذكية Apple Watch بسبب ثغرة أمنية

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الميزات الجديدة التي جاءت مع تحديث WatchOS الذي تم إصداره في العام الماضي نجد ميزة Walkie Talkie. كما يوحي إسمها، فهذه الميزة تسمح للمستخدمين بالتحدث مع بعضهم البعض بإستخدام ساعات Apple Watch الخاصة بهم. ومع ذلك، يبدو أن هذه الميزة تم تعطيلها منذ ذلك الحين.

ووفقًا لشركة آبل، فيبدو أنها واجهت خللاً محتملاً في الميزة والذي يسمح للمستخدمين بالإستماع إلى محادثة مستخدم آخر لـ iPhone دون موافقته. تم تعطيل هذه الميزة مؤقتًا حتى تجد شركة آبل حلاً لهذا الخلل، لذلك حتى ذلك الحين، لن يتمكن المستخدمون من إستخدام هذه الميزة.

ووفقا لشركة آبل، فقد صرحت بالقول : ” لقد علمنا للتو بوجود ثغرة أمنية متعلقة بتطبيق Walkie-Talkie على الساعة الذكية Apple Watch وقمنا بتعطيل الميزة لأننا نعمل على إصلاح المشكلة بسرعة. نعتذر لعملائنا عن الإزعاج وسنقوم بإعادة الميزة في أسرع وقت ممكن. على الرغم من أننا لسنا على علم بأي إستغلال لهذا الخلل ضد أي عميل والظروف وتسلسل للأحداث المطلوبة لإستخدامها، فنحن نأخذ أمان وخصوصية عملائنا على محمل الجد “.

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يبدو أن هذا يذكرنا قليلاً بالمشكلة التي حدثت في وقت سابق من هذا العام والتي سمح فيها خلل في تطبيق FaceTime للمستخدمين بالتجسس على الشخص الذي كانوا يتصلون به دون علمه.