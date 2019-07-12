شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى: عملة فيس بوك الرقمية "مصدر قلق بالغ لنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار "جيروم باول"، رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) "قلقًا بالغًا" بشأن العملة الرقمية القادمة من فيس بوك والتى تحمل اسم "Libra".

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، ففى شهادته أمام لجنة الخدمات المالية فى مجلس النواب الأمريكى، أثار باول اعتراضات جدية على العملة المشفرة التابعة لفيس بوك والتى من المقرر أن تصل فى عام 2020، حسبما ذكرت صحيفة Wired.

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وقال باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب: "أعتقد أنه لا يمكن المضى قدماً دون أن يكون هناك رضا واسع عن الطريقة التى تعاملت بها الشركة مع غسل الأموال" وقضايا أخرى، وبموجب Facebook Calibra، تخطط شركة التواصل الاجتماعى العملاقة لإدخال محفظة رقمية من أجل Libra. وكشف التقرير أن المحفظة ستكون متوفرة على Messenger وWhatsApp كتطبيق مستقل ومن المتوقع أن يتم إطلاقها فى عام 2020، وقال باول: "تثير "Libra" الكثير من المخاوف الخطيرة فيما يتعلق بالخصوصية وغسل الأموال وحماية المستهلك والاستقرار المالي".

من جهته قام "ديفيد ماركوس" رئيس Calibra بنشر تغريدة على تويتر جاء فيها:"لقد انتبهت للتو لتعليقات من "جيروم باول" فى جلسة الاستماع الخاصة بـ FSCDems، وأنا أتفق تمامًا على أنه يجب معالجة المخاوف المشروعة بشأنLibra_ بعناية وبصبر، ويجب ألا يتم ذلك، وهذا هو السبب فى أننا تقاسمنا الخطط فى وقت مبكر ".

وفى خطاب جديد تم إرساله إلى المسؤولين التنفيذيين بفيس بوك، طلب المشرعين الأمريكيين رسميًا من عملاق الشبكات الاجتماعية أن يوقفوا جميع عمليات تطوير عملة "ليبرا"، فيما ألمح "ماكسين ووترز"، رئيس لجنة الخدمات المالية فى مجلس النواب، إلى خطوة كهذه فى يونيو، بعد وقت قصير من الإعلان عن المشروع.