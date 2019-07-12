شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تتنصت على مستخدمى مساعدها الصوتى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت شركة "جوجل" بأن خبراءها يقومون بالاستماع للأوامر الشفهية التي يقدمها المستهلكون لتطبيق المساعد الصوتي التي تزود به أجهزة الشركة.
وجاء في بيان صدر عن الشركة أن "جوجل" تقدم متقطفات من الحوارات بين المستهلكين وخدمة "Google Assistant" للخبراء في جميع أنحاء العالم. وأضاف: "أنه جزء هام لعملية إنشاء التكنولوجيات الصوتية، ويعد ضروريا لخلق المنتجات الأخرى مثل "Google Assistant".
ويعود سبب نشر هذا البيان إلى حادث تسرب المعلومات الصوتية السرية، الذي وقع بسبب خطأ ارتكبه أحد الخبراء المشاركين في وضع هذه الخدمة. وبهذا الصدد وعدت الشركة بإجراء تحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات الضرورية.
وأشارت "غوغل" إلى أن حصة التسجيلات الصوتية المخصصة للتحليل لا يتجاوز 0,2% من كل الأوامر التي يحصل عليها "Google Assistant". وإضافة إلى ذلك منعت الشركة خبراءها من القيام بفك الحوارات التي تسمع على خلفية الأوامر والأصوات الغريبة الأخرى.
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